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Желания депутатов предложили ограничить моральным кодексом
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Желания депутатов предложили ограничить моральным кодексом 

BFM.RU 18 часов назад
Публичное поведение депутатов предложили регламентировать моральным кодексом. Это инициатива представителя Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. С ней он намерен в понедельник, 19 марта обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину, утверждает RT. Владимир Петров считает, что соответствующий документ необходимо принять в связи с тем, что некорректное поведение избранников народа может негативно сказываться на репутации всей государственной власти. При этом отмечается, что кодекс будет носить рекомендательный характер.
Предполагается, что в новый документ войдут, в частности, рекомендации парламентариям и их близким родственникам отказаться от дорогостоящих частных бизнес-перелетов, демонстрации роскоши в социальных сетях и необоснованного использования своего служебного положения. Также депутатам посоветуют отказаться от отдыха за границей, а проводить свободное время и отпуск на российских курортах, например в Крыму, Сочи или на Кавказе.
Отдельный пункт документа призывает депутатов соблюдать этикет общения с коллегами другого пола и «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».
Ранее главу комитета Госдумы по международным отношениям Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах сразу несколько журналисток. Сам депутат вину отрицал и говорил, что намерен подать в суд на сотрудниц СМИ.
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