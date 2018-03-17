Все стадионы ЧМ-2018 будут сданы в течение трех недель

Все стадионы чемпионата мира-2018 будут сданы в течение трех недель, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Леонида Ставицкого.

— Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме, — цитирует ТАСС Ставицкого. — Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности — с интервалом 1-2-3 недели. Задач, которые бы выходили за рамки нашего понимания, уже не существуют. Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы. Основной акцент смещается в сторону подготовки документаций для итоговых проверок, которые осуществляет Ростехнадзор

Ставицкий заметил, что один из самых сложных объектов, который требует большего внимания, — это стадион в Самаре

— Он больше и технологически сложнее остальных. Кроме того, до конца марта в этом регионе прогнозируются минусовые температуры, что пока не дает возможность сделать поле. «Для того, что бы сделать „пирог“ — систему подогрева, полива и так далее, посеять траву — это примерно будет 15-18 апреля. Первая тестовая игра в Самаре пройдет 28 апреля, поэтому задача тоже будет выполнена, — добавил заместитель министра.