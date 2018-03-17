10 вещей, которые земляне уже умудрились потерять в космосе

23 апреля 1972 года астронавт «Аполлон-16» Чарли Дьюк во время последнего третьего выхода на поверхность Луны оставил там фотографию своей семьи, которая была с ним на протяжении всего полета. Вряд ли эта акция была как-то санкционирована командным пунктом по аналогии с оставленным там же флагом США и, может быть, именно поэтому он так больше никуда и не полетел. Этот случай стал далеко не первым и последним, когда космические исследователи забывали вне Земли различные предметы. Вот десять из них, которые до сих пор находятся где-то там, рискуя стать загадочной находкой для инопланетного разума миллионы лет спустя.

Снимок семьи Чарльза Дьюка, оставленный им на Луне, 1972. Рядом с карточкой отпечаток ноги астронавта. Не относящаяся к этой потере деталь: после успешного приземления и одновременного завершения карьеры в НАСА Дьюк стал проповедником и предсказателем по Ветхому Завету. Неужели, на него там нашло озарение?

Сумка с инструментами, улетающая вдаль от астронавта Хайдемари Марты Стефанишин-Пайпер, находящейся за бортом шаттла Индевор STS-126, 2008. Во время проведения ремонтных работ она обнаружила, что смазочный пистолет внутри сумки протек и ей пришлось доставать инструмент для очистки. В этот же момент сумка буквально выскользнула из ее рук, но поставленные задачи удалось все-таки выполнить благодаря комплекту инструментов другого астронавта. В космос она, кстати, после этого больше не выходила. Видимо, Хьюстон не прощает оплошностей.

Болт с шайбой и пружиной (их не видно, но они есть), которые астронавт Джо Тэннер упустил из рук во время монтажа солнечной панели на фюзеляже «Атлантиса», 2006. К слову, в этой миссии ему помогала уже известная нам «дама, потерявшая сумочку» Стефанишин-Пайпер, которой суждено было повторить «подвиг» коллеги двумя годами позже.

Астронавт Джеймс Шелтон Восс, из-под ног которого в 2001 году в открытом космосе ушла подставка-крепление. После двух дней движения по орбите 7-килограммовый металлический предмет размером 15x30 сантиметров вновь приблизилась к МКС, из-за чего даже пришлось изменить траекторию движения последнего.

Американский спутник Vanguard 1, выведенный на орбиту в 1958 году, приобрел статус «космического мусора» в 1964, когда связь с ним была потеряна. В те времена космической гонки никто даже не думал о выводе спутников с орбиты, в результате чего Vanguard 1 пробудет там еще порядка 200 лет. За это время мельчайшие частицы атмосферы затормозят его, а притяжение Земли доделает остатки работы, уничтожив его в своей атмосфере, если, конечно, до этого времени спутник не выловят «чистильщики».

Камера (светлое пятно справа), улетающая от астронавта Суни Уильямса в результате поломки крепежного механизма скафандра, 2007.

Мячики для гольфа. На фото изображен российский космонавт Михаил Тюрин в момент подготовки к удару клюшкой для гольфа по специальному мячу от канадской фирмы Element 21. Космический маркетинг, состоявшийся в ноябре 2006 года, стал вторым случаем игры в гольф в космосе. За 35 лет до этого американец Алан Шепард тоже сделал пару ударов по мячикам, но тогда это происходило на поверхности Луны, где те до сих пор и лежат.

480 миллионов медных иголок, 1963. С целью создания нового канала связи через короткие радиоволны, отражающиеся от искусственно созданного на орбите Земли медного кольца, американскими военными был одобрен проект West Ford. Суть его заключалась в том, что на орбиту было выброшено 480 миллионов медных иголок длиной около 17 миллиметров и общим весом в 20 килограмм, которые, действительно отражали волны, но лишь несколько дней, пока не разлетелись на слишком большое расстояние. Через десять лет часть этого мусора упала обратно на Землю, не сгорев из-за своих размеров в атмосфере, а другая, получившая большее начальное ускорение, до сих пор находится где-то в космосе.

Цветовая диаграмма авторства Дэмиена Херста , 2003. Этот предмет искусства был отправлен вместе с посадочным модулем «Бигль-2» на Марс с той только целью, чтобы по нему проводилась калибровка световосприимчивых приборов. Сразу после посадки связь с аппаратом была потеряна, так что остается только догадываться распознают ли марсиане в этой штуковине арт-объект или примут за неотъемлемую деталь марсохода.

Прах землян. Назвать космическим мусором часть пепла после кремации, заключенную в небольшую капсулу и выброшенную в открытый космос, как-то язык не поворачивается, но именно под этим наименованием она проходит в реестре летающих у Земли объектов. Так, в частности, в космос, согласно воли умершего, в 1997 году был отправлен прах одного из создателей сериала «Звездный путь» Джина Родденберри.