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В Пензе дорожники готовятся к предстоящему снегопаду
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В Пензе дорожники готовятся к предстоящему снегопаду 

PNZdrive 19 часов назад
Фото: PNZdrive
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 17 марта из-за ожидаемого снегопада проверил готовность муниципальных предприятий к ликвидации осадков.
Мэр собрал выездное совещание на территории МУП «Пензадормост» вместе со своим заместителем Юрием Ильиным и начальником отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Пензы Александром Утиным.
Виктор Кувайцев ознакомился с планом работ на 17 и 18 марта и убедился, что спецтехника и сотрудники находятся в состоянии полной готовности.
«В настоящее время наши сотрудники занимаются распределением песко-соляной смеси на тротуарах и последующей их очисткой, убирают от снега и наледи лестничные сходы, остановочные павильоны, ведут промывку ливнеприемных колодцев, вывозят снег», — доложил директор МУП «Пензадормост».
Как сообщает пресс-служба мэрии, для уборки городских улиц после снегопада будут работать 81 единица техники, в ночь с 17 на 18 марта — 67, в воскресенье к работам будет привлечено 79 единиц.
В преддверии выборов президента России мэр проконтролировал, как выполнено его поручение по приведению в порядок подходов и подъездов к школам. Виктор Кувайцев побывал на территориях нескольких школ в Октябрьском районе и посчитал их состояние удовлетворительным.
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