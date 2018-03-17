В Пензе дорожники готовятся к предстоящему снегопаду

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 17 марта из-за ожидаемого снегопада проверил готовность муниципальных предприятий к ликвидации осадков.

Мэр собрал выездное совещание на территории МУП «Пензадормост» вместе со своим заместителем Юрием Ильиным и начальником отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Пензы Александром Утиным.

Виктор Кувайцев ознакомился с планом работ на 17 и 18 марта и убедился, что спецтехника и сотрудники находятся в состоянии полной готовности.

«В настоящее время наши сотрудники занимаются распределением песко-соляной смеси на тротуарах и последующей их очисткой, убирают от снега и наледи лестничные сходы, остановочные павильоны, ведут промывку ливнеприемных колодцев, вывозят снег», — доложил директор МУП «Пензадормост».

Как сообщает пресс-служба мэрии, для уборки городских улиц после снегопада будут работать 81 единица техники, в ночь с 17 на 18 марта — 67, в воскресенье к работам будет привлечено 79 единиц.

В преддверии выборов президента России мэр проконтролировал, как выполнено его поручение по приведению в порядок подходов и подъездов к школам. Виктор Кувайцев побывал на территориях нескольких школ в Октябрьском районе и посчитал их состояние удовлетворительным.