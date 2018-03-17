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Глава Реутова поддержал требования дольщиков ЖК «Рациональ» о достройке объекта
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Глава Реутова поддержал требования дольщиков ЖК «Рациональ» о достройке объекта 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИАМО
Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов на выездной встрече с дольщиками и застройщиком жилого комплекса «Рациональ» поддержал требования ускорить завершение строительства жилых корпусов, передает корреспондент Реутовского информагентства.
«Если сроки готовности малого второго корпуса не вызывают опасений: осталось порядка двух недель на завершение внутренней отделки, то скоростью ведения работ в первом корпусе я крайне недоволен. Затягивание процесса внутренней отделки со ссылкой на неблагоприятные погодные условия недопустимо!» — сказал Каторов.
В присутствии дольщиков он дал указание подрядчику в течение ближайшей недели начать работы по монтажу вентиляции, труб горячего и холодного водоснабжения, горизонтальной поэтажной разводке трассы центрального отопления.
Также в ближайшее время должно быть получено подтверждение завода об оплате изготовления лифтов и о начале работ по поставкам лифтового оборудования.
«Выполнение договорных обязательств и соблюдение установленных сроков держу на постоянном контроле. Понимаю, насколько тяжело сейчас тем, кто ждет свои квартиры. Многие вынуждены снимать жилье. Без постоянной регистрации в Реутове они не могут устроить детей в детсады и школы. Постараемся решить эти проблемы. В ближайшее время будут подготовлены списки нуждающихся, будем изыскивать возможности для оказания им помощи», — заключил Каторов.
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