Глава Реутова поддержал требования дольщиков ЖК «Рациональ» о достройке объекта

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов на выездной встрече с дольщиками и застройщиком жилого комплекса «Рациональ» поддержал требования ускорить завершение строительства жилых корпусов, передает корреспондент Реутовского информагентства.

«Если сроки готовности малого второго корпуса не вызывают опасений: осталось порядка двух недель на завершение внутренней отделки, то скоростью ведения работ в первом корпусе я крайне недоволен. Затягивание процесса внутренней отделки со ссылкой на неблагоприятные погодные условия недопустимо!» — сказал Каторов.

В присутствии дольщиков он дал указание подрядчику в течение ближайшей недели начать работы по монтажу вентиляции, труб горячего и холодного водоснабжения, горизонтальной поэтажной разводке трассы центрального отопления.

Также в ближайшее время должно быть получено подтверждение завода об оплате изготовления лифтов и о начале работ по поставкам лифтового оборудования.