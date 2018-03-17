Чем удивит туристов новый терминал аэропорта Симферополь

2018 год Крым встретил как год больших новостроек. Обновленный аэропорт Симферополь будет первым, кто в этом году удивит гостей полуострова. Собственно, это не только сам терминал, не уступающий по своим масштабам, комфорту и дизайну знаменитым московским аэропортам Домодедово Шереметьево , но и целый комплекс зданий.

Вместе с аэровокзалом строители возвели склады, технические помещения, комплекс для контрольных служб, насосную и четыре трансформаторных подстанции, помещения для кинологов и гаражи. Терминал уже полностью готов, здесь заканчивают отладку оборудования.

"Умная" система, контролирующая все технологические процессы в здании, позволит из единого диспетчерского центра управлять системами вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, следить за вертикальным транспортом, а также противопожарным оборудованием. Одних только лифтов здесь 28 и еще 16 эскалаторов.

Вообще безопасность пассажиров и всего комплекса заслуживают отдельного внимания. Они — предмет особой гордости проектировщиков и строителей. Противопожарная система здания включает в себя около 10 тысяч пожарных извещателей и более 200 линейных лазерных датчиков. Если случится такое, что они сработают, более 1300 каналов воздуховодов закроются, опустятся противопожарные шторы, отключатся эскалаторы, а лифты отправятся на основной посадочный этаж. Также аэровокзальный комплекс оборудован системой спринклерного пожаротушения: при срабатывании датчиков начинается разбрызгивание специальной жидкости.

— Автоматизированная система управления зданием, или как принято называть ее в мире BMS (Building Management System), построена с учетом лучшего мирового опыта, — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Игорь Набойченко. — Она в автоматическом режиме создает микроклимат здания и управляет им по заданным параметрам. С рабочего места оператора можно управлять отдельно взятой лампочкой в одном из сотен помещений терминала.

Эта же «умная» система, исходя из температуры наружного воздуха, будет регулироваться микроклимат в каждом из помещений терминала. Кроме того, автоматически регулируется освещение в здании и на привокзальной площади. А управление системой вентиляции, способной выдавать один миллион кубометров воздуха в час, позволяет в автоматическом режиме измерять и регулировать влажность и уровень углекислого газа.

Пассажиры самолетов будут попадать в аэровокзальный комплекс через восемь полностью прозрачных посадочных рукавов, дизайн которых выполнен в стиле «Звездных войн» с круговой и линейной системами светодиодного освещения. Они подходят для всех современных воздушных лайнеров, начиная от Sukhoi Superjet 100, Boeing 737 и классом выше.

В зале регистрации 55 стоек, киоски самостоятельной регистрации, онлайн табло, навигация для пассажиров, комната матери и ребенка и даже молельные комнаты для верующих. Все внутренние помещения буквально залиты светом, не только благодаря фасадному остеклению, но и от двух малых и 14 больших зенитных фонарей в крыше здания. Можно совершенно точно сказать, что новый терминал аэропорта будет концентрированным воплощением всего самого нового и передового не только в техническом плане, но и в дизайне.

В качестве основной идеи использовался образ моря. Облик крымской волны, воплощенный корейскими архитекторами в причудливом изломе линий аэровокзального комплекса, дополнят уникальные внутренние интерьеры. Садовые дизайнеры создали здесь самую большую в Европе зеленую стену — вертикальное дизайнерское решение, состоящее из живых и искусственных растений. Ее площадь составила 1600 квадратных метров. Растения подобраны таким образом, что отличить, где заканчиваются живые цветы и начинаются искусственные, будет невозможно.

Живая часть растянулась на 110 метров и поднялась в высоту на пять метров. Все это нецветущие тропические растения. Их высадили в горшки и разместили на стене таким образом, что они слились в единое вертикальное панно.

— В новом терминале аэропорта установлены очень хорошие пылеуловители, поэтому мы думаем, что больших проблем с уходом за растениями не будет, — рассказала исполнительный директор компании, выполняющей озеленение Марина Тутушкина.

Все растения оснащены системой автоматического полива, а ухаживать за ними будет команда садовников. В случае необходимости каждый цветок можно будет легко заменить. Все это зеленое море дополнили островки живой крымской природы, которые отражают разные климатические зоны полуострова. Умеренный климат предгорья, сухие субтропики южного берега полуострова поместили в стеклянные кубы с воссозданным микроклиматом. Задумка такая, что путешествие по Крыму пассажиры начинают уже в самом аэропорту.

Надо сказать, что у садовников, озеленителей, ладшафтных дизайнеров, сейчас самая горячая пора. Фактически весь основной фронт работ сейчас переместился к ним. Ведь до открытия аэропорта на 11 гектарах привокзальной площади предстоит разбить парк. Озеленители ждали только устойчивой плюсовой температуры, и с приходом марта перед аэропортом все напоминает муравейник. Сейчас здесь заканчивают высадку деревьев, посев травы, разбивают клумбы и газоны, устанавливают десятки лавочек, фонарей и урн.

Парк поделит привокзальную парковку на восточную и западную части, которые соединят пешеходными дорожками. А крымские растения, благодаря размеру и цвету, будут создавать эффект «волны», воплощенный в здании терминала. Фитодизайнеры также обещают сюрпризы, которые пока не раскрывают. Украшением парка станет сухой фонтан, а также зоны отдыха с фуд-кортом и детской площадкой.

Тем временем внутри аэровокзального комплекса полным ходом идет монтаж многочисленных сервисов, проката автомобилей, ресторанов и кафе. Уже известно, что некоторые крупные сетевые компании с материка начнут экспансию в Крым именно с аэропорта. Сейчас здесь трудится около 2000 человек, а с вводом в строй численность персонала и сопутствующих предложений увеличится до 2500 человек. И это не считая многочисленных таксистов, экскурсоводов и других сезонно занятых работников.

Точная дата ввода в строй нового аэровокзального комплекса Симферополя пока не называется. По некоторым данным, работы планируется завершить к летнему сезону 2018 года.

Справка «РГ»