Фигуранты «кремлевского списка» потянулись к американским лоббистам и юристам

Фигуранты «кремлевского списка» — владелец алкогольной SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической компании IPG Photonics Валентин Гапонцев обратились к американским лоббистским фирмам, сообщает РБК. «Водочный король» Шефлер, который подвергался в России уголовному преследованию и живет за границей больше 15 лет, нанял фирму Covington & Burling. Это следует из документов на официальном портале раскрытия информации о лоббировании в США . В них говорится, что «консультанты будут проводить работу, связанную с докладом конгрессу, и оценку его последствий для SPI Group». В начале марта корпорация Гапонцева наняла лоббистскую фирму McLarty Inbound, чтобы та помогла клиенту в вопросах, связанных практикой применения закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». А экс-владелец компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов решил сразу обратиться к юристам для подготовки исков, чтобы «отстаивать свою честь и репутацию в американских судах». Каковы шансы фигурантов «кремлевского досье» защитить свои интересы в США?

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Если мы говорим о США, безусловно, лоббистская деятельность является эффективной в большинстве случаев, если она осуществляется профессионалами. Говорить о том, насколько конкретные бизнесмены угадывают или нет с конкретными профессионалами США, крайне сложно. В США достаточно известны представители ряда лоббистских структур, которые были эффективны, например, в отношении снятия санкций с президента Белоруссии Лукашенко. Говорить о том, насколько с ними можно контактировать, это достаточно политически сложный вопрос, кто может взяться, а кто может, в принципе, договориться о наилучших возможностях, то есть это достаточно такая сложная ситуация. И с учетом той геополитики, которая сложилась, можно только свидетельствовать, что те меры, которые предпринимал один известный банк российский, они не увенчались успехом, люди сожгли достаточное количество денег публично и, в общем-то, ничего не решили. Поскольку санкции являются достаточно сложной правовой категорией, я рассматриваю различные судебные тяжбы по этому основанию, особенно со стороны неграждан США, малоперспективными. Что касается судов, практика не знает ни одного случая в США, когда бы какое-либо заинтересованное лицо, даже положив практически все свое состояние на это, смогло бы добиться эффективных для себя, позитивных исходов».

Сколько стоят услуги американских лоббистов?

Александр Трещев глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» «Конечно, это миллионы долларов, это не сотни тысяч. Потому что, когда дамоклов меч зависает над головой миллиардера или человека, у которого сотни миллионов долларов, и страх их потерять становится все реальнее и реальнее, то ставки растут, и люди хотят себя обманывать до последней секунды. Они готовы тратить деньги в расчете и в надежде обещаниям, которые говорят, что мы вас снимем уже с последнего крючка до того, как вы его заглотите. И все себя хотят обмануть, пусть даже это такая сладкая ложь, такая игра. И не только российские олигархи были, санкции вводились и в отношении разных стран, где были тоже богатые люди, и они тоже так надеялись. Из всех этих случаев я знаю только один прецедент, сейчас не хочу его озвучивать, когда одному человеку удалось убрать себя из списка, но там были другие вещи и другие какие-то механизмы, которые были задействованы».

В конце января американский Минфин опубликовал доклад для реализации положений закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В список вошли российские чиновники, главы госкомпаний, а также 96 миллиардеров по версии российского Forbes , включая Шефлера, Гапонцева и Ахмедова.

Как подчеркивали авторы доклада, попадание в «кремлевский доклад» не означает автоматическое введение против фигурантов санкций. При этом в документе есть засекреченная часть, на основе которой могут приниматься решения об ограничительных мерах в отношении попавших в список.