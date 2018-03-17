Жителям Орловской области напомнили об амнистии капиталов

С 1 марта 2018 года стартовал второй этап амнистии капиталов — добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев.

По информации пресс-службы налоговой инспекции Орла, цель программы — обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в т.ч. за пределами России . Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.

Также, можно будет декларировать счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления специальной декларации при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.