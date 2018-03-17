С 1 марта 2018 года стартовал второй этап амнистии капиталов — добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев.
По информации пресс-службы налоговой инспекции Орла, цель программы — обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в т.ч. за пределами России. Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.
Также, можно будет декларировать счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления специальной декларации при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.
Специальная декларация представляется в любую налоговую инспекцию на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере.
Сообщение Жителям Орловской области напомнили об амнистии капиталов появились сначала на РИА 57.