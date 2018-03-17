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В «Казэнерго» считают, что причиной ЧП в котельной могло стать движение фундамента
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В «Казэнерго» считают, что причиной ЧП в котельной могло стать движение фундамента 

ТАСС 19 часов назад
КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Обрушение стены котельной в Казани, в результате которого без теплоснабжения остаются свыше 1,5 тыс. человек, предварительно произошло из-за движения фундамента. Об этом сообщил гендиректор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
"Мы предполагаем, что сейчас из-за большой разницы в ночных и дневных температурах (до 10 градусов) и нестабильных грунтов произошла подвижка фундамента и вследствие этого обрушение крыши, перекрытия. Запланировано служебное расследование, мы будем выяснять причину. Предварительная причина такова", — цитирует его слова пресс-служба мэрии Казани.
По словам Абдулхакова, авария произошла не по причине утечки газа или нестабильной работы котлов — они были исправны, модернизация котельной производилась в 2002 году. Само же здание было построено в 1973 году, на 2018 год запланировали реконструкцию котельной, в том числе полную перестройку всего корпуса с увеличением мощности. Сейчас на месте происшествия работают пять бригад «Казэнерго», около 50 человек.
Глава Татарстана Рустам Минниханов после инцидента поручил провести проверку всех объектов коммунального хозяйства республики. «Следует проверить все объекты жизнеобеспечения. Каждая котельная, водозабор, очистные сооружения, система газоснабжения — все должно работать надежно», — сказал он в субботу на совещании в правительстве региона.
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