Полиция оставила рыбный цех без рабочей силы 

15 нарушителей миграционного законодательства обнаружили сотрудники управления по вопросам миграции во время совместной с Центром по противодействию экстремизма УМВД России по Калужской области проверки цеха по переработке рыбы в Боровском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, все они прибыли в Россию из одной из республик ближнего зарубежья. Ни у одного из них патента, дающего право заниматься трудовой деятельностью в Калужской области, не оказалось. Кроме того, 13 мигрантов находились на территории России незаконно. Каждый нарушитель был оштрафован на две тысячи рублей, 12 человек, кроме того, по решению суда будут высланы из России. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Сейчас полиция ищет работодателя гастарбайтеров для того, чтобы привлечь к ответственности и его.