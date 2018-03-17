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Жителям Калининградской области не придётся доплачивать за тепловую энергию от угольных котельных
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Жителям Калининградской области не придётся доплачивать за тепловую энергию от угольных котельных 

Вести Калининград 19 часов назад
Фото: Вести Калининград
Топливо значительно подорожало, вместе с тем вырос и тариф на ЖКХ. Однако зампред регионального правительства Максим Федосеев отметил, что в 14 муниципалитетах, где есть угольная генерация, уже ввели межтарифную разницу. Тем самым ограничили и рост платы за энергоресурс.
Максим Федосеев, заместитель председателя правительства Калининградской области:
— Если тариф условно был 100 рублей, стал 150, то для человека устанавливается плата 105 рублей, 103, 104. Это утверждает каждый конкретный муниципалитет. Разницу региональный и местный бюджет возьмёт на приоритетных началах и оплатит. Граждане уже этого не увидят. Они просто будут платить меньше.
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