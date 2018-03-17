«Приоритет — наращивание экономического потенциала Калмыкии»

В начале встречи глава Калмыкии Алексей Орлов объяснил, что перенес сроки обращения (обычно он оглашал его в январе — прим. «ФедералПресс» ) перенес из-за послания президента РФ. По его итогам, пояснил Орлов, свой документ он переработал. «Главное для меня, что сказал президент — это задача обеспечить уверенный долгосрочный рост доходов граждан, а уровень бедности за 6 лет сократить минимум в два раза», — подчеркнул Орлов.

Главное выступление руководителя Калмыкии формально считается обращением к Народному Хуралу (парламенту) республики. Но его также традиционно посещают и руководители исполнительной власти Калмыкии, муниципалитетов и общественность. Причем правительство регулярно прямо на послании получает поручения.

Отсроченное обращение существенно отличалось от предыдущих — и композиционно, и по смыслу. По форме это был, в первую очередь, не отчет, а набор стратегических заявлений. Орлов рассказал, какие задачи для Калмыкии главные прямо сейчас, а какие станут важными в ближайшее время.

Свет и знания

«Приоритет — наращивание экономического потенциала Калмыкии. Прирост инвестиций во все сферы экономки, развитие малого предпринимательства, в том числе путем повышения производительности труда» — заявил Орлов. При этом, он сообщил, что за последние 5 лет объем инвестиций в региональную экономику удвоился. В ближайшие годы показатель будет расти как минимум на 12-15% ежегодно.

Есть и конкретные значимые проекты, на которых, впрочем, глава республики подробно не останавливался, лишь упомянув о соглашении по строительству солнечной электростанции за 3,6 млрд рублей.

Именно проблема тарифов на электроэнергию остается одним из ключевых сдерживающих факторов развития республики. По одному из направлений власти приняли долгожданное, но, очевидно, непростое решение. С этого года предприятиям обрабатывающих производств буду компенсировать часть (документ правительства еще не выпущен, но в кулуарах пояснили, что речь идет о 50% — прим. «ФедералПресс») затрат на оплату электроэнергии, потребленной на технологические нужды.

В 2017 году в республике разработали рейтинг по оценке муниципальных образований по основным критериям повышения конкурентности, инвестиционной привлекательности и поддержки бизнеса. На основе этого рейтинга, по поручению Орлова, самые успешные в плане работы с инвесторами муниципалитеты будут получать дополнительное финансирование.

«Для обеспечения более высоких темпов экономического роста ключевой задачей должна также стать тема повышения производительности труда, в ней наш серьезный потенциал. Надо все анализировать, снижать издержки, вкладываться в модернизацию, внедрять новейшие технологии. Главным резервом является повышение производительности труда во всех отраслях и прежде всего в агропромышленном комплексе. Также считаю актуальным вопрос обеспечения кадрами инвесторов и действующих предприятий, которые идут по пути модернизации. При этом особый акцент должен быть сделан на компетенции и качестве образования, — подчеркнул Алексей Орлов, — это одна из главных составляющих инвестиционного потенциала региона».

Алексей Орлов вообще уделил много внимания новым подходам к работе с бизнесом. Первый калмыцкий деловой форум «Территория развития», по его мнению, стал «некоторой встряской», но республиканским властям, очевидно, мало разовых мероприятий. В апреле «Опора России» открывает в Калмыкии свое отделение, состоятся и региональные этапы национальной премии «Бизнес-Успех» и форума «Территория бизнеса — территория жизни».

Орлов признал, что в республике нет организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. «Это существенное упущение мы собираемся решить с привлечением внебюджетных средств на реализацию проекта по строительству частного промышленного парка», — заявил глава Калмыкии. Кроме того, уже подписано соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета на открытие в республике центра инжиниринга.

Такой центр должен стимулировать бизнес к выпуску более технически сложной продукции, модернизации и технологическому перевооружению производства, а также к повышению добавочной стоимости. В инжиниринговый центр будет закуплено оборудование, которое будут передавать технологичному бизнесу опять-таки на условиях коворкинга. «Региональный центр инжиниринга должен стать организацией „доращивания“ предприятий и подспорьем для бизнеса при их готовности выходить на новые уровни развития», — пояснил Орлов.

Одна из ключевых проблем, по мнению Орлова, в том, что даже с теми рычагами развития, которые уже существуют, бизнесу почти незнаком. Он поручил правительству республики активизировать информирование, в том числе проработать вопрос проведения семинаров для экспортно-ориентированных предприятий. «Обращаю внимание на необходимость более тесного взаимодействия с инвесторами в подборе персонала и переобучении безработных граждан. Для этого тоже существуют государственные программы, и выделяется бюджетное финансирование», — напомнил Орлов.

В 2017 году создан республиканский Центр поддержки предпринимательства. «Каждый предприниматель, вне зависимости от того, где он начинает и ведет свой бизнес, имеет право и должен иметь возможность получить необходимые для него и его бизнеса услуги высокого качества, — пояснил Орлов, — для успешного взаимодействия и развития предпринимательской инициативы необходима площадка для общения, обмена опытом, информацией для молодежи и нового поколения. Необходимо создать условия для их развития в виде специального центра на базе Калмыцкого госуниверситета.

Сперва — естественные потребности

Повышение компетентности начинается с детства. Алексей Орлов привел данные по строительству и модернизации детских садов и школ и вновь рассказал о договоренности создать в Элисте совместно с компанией „Просвещение“ современного трехуровневого образовательного центра. По его словам, такая школа будет „как „Сириус“, имея ввиду образовательный центр в Сочи . Орлов отметил, что не сомневается в успехе, ведь у республики есть не только партнер, поддержка федерального правительства, но и опыт в строительстве подобных объектов в кратчайшие сроки. Речь об этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты на тысячу учеников, которая заработала осенью прошлого года и была построена фактически за год.

В блоке образования, как, впрочем, и в других частях обращения Орлов неоднократно менял тон, откровенно заявляя о недоработках и проблемах. „Мы говорили о том, что каждая современная школа должна быть обеспечена соответствующими комфортными условиями. Я говорю о простейшем — о теплых санузлах, — напомнил глава республики, — на сегодня задача, поставленная мной практически не выполнена. Свыше половины наших образовательных учреждений не имеют теплых санузлов. Поэтому, правительству республики, полагаю, целесообразно принять соответствующий критерий и не принимать в эксплуатацию, не принимать к сдаче образовательный объект в текущем году без их наличия“.

Орлов также особо остановился на скандально-резонансной теме школьных поборов, которая в свое время дошла до Владимира Путина . Орлов напомним, что материально-техническое обеспечение образовательного процесса — это задача государства. „Все остальное, буду говорить с вами откровенно, уголовно наказуемое деяние, — отрезал глава Калмыкии, — я обращаюсь к руководителям ведомств, руководителям правительства и главам муниципальных образований, мы должны этот вопрос держать на ежесекундном контроле у себя как приоритетный“.

В упомянутом послании президента одной из задач названо сбалансированное пространственное развитие. По словам Алексея Орлова, для республики с ее расстояниями и транзитным положением это особенно важно. Калмыкия уже сформировала свои предложения для включения в федеральную стратегию, глава попросил правительство „держать вопрос на контроле, чтобы обеспечить включение наших объектов“.

Орлов рассказал о трехкратном увеличении республиканского дорожного фонда. Тут тоже не обошлось без ложки дегтя. До сих пор республика практикует траты его части на непрофильные нужды — в первую очередь социального блока. Однако уровень использования фонда именно на дорожные нужды удалось повысить с 40% несколько лет назад на 78% по итогам 2017-го. В текущем году, пообещал Алексей Орлов, 100% дорожного фонда, а это уже 800 млн рублей (в 1,8 раз больше, чем годом ранее) пойдут по назначению.

Еще одно инфраструктурное достижение — газификация республики. В 2020 году она будет завершена на 100%.

С водоснабжением ситуация, как известно, существенно сложнее. Однако по этой теме Орлов сделал принципиальное заявление. Вода из построенного Ики-Бурульский группового водопровода, которую не могут дать Элисте из-за бюрократических проволочек на федеральном уровне, будет пущена в этом году.

“Да, есть ответственность. Но лучше взять эту ответственность на себя и понести соответствующее наказание, но при этом обеспечить людей качественной питьевой водой. А решение может быть только одно. Администрации Элисты совместно с важно Калммелиоводхозом и правительством не ждать решения федерального правительства, а совместно с тарифными службами на основе имеющегося тарифа разработать свою региональную систему тарификации воды, чтобы она укладывалась в рамки существующей нормативно-правовой базы. И уже в этом году, технически вода-то уже два года стоит, уже в этом году дать воду в столицу нашей республики. Я думаю, это единственный и правильный путь для решения этого вопроса», — рассуждает Алексей Орлов.

Говорил он и о проектах благоустройства территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», причем отметил, что к федеральному проекту республика дополнительно выделяет 10 млн собственных средств, а со следующего будет направлять по 20 млн Откуда деньги?

Еще сразу несколько важнейших вопросов республика хочет решать за свой счет.

В первую очередь это инициатива закрыть проблему обманутых дольщиков за счет бюджета. В Калмыкии пострадавших всего около 250 человек, все они в «Государственные деньги не могут участвовать в коммерческих проектах. Но мы нашли пути и сегодня министерством строительства республики разработаны три варианта решения этой проблемы. В апреле, уважаемые коллеги, вы это будете обсуждать на заседании Народного Хурала. Я надеюсь, вы нас поддержите», — заявил Орлов под аплодисменты зала.

Кроме того, в республики продлили срок предоставления регионального материнского капитала — на третьего ребенка до трех лет Калмыкия выплачивает 9 167 рублей ежемесячно. Особую поддержку получат и медицинские специалисты на селе.

Гордость Орлова и его правительства — в Калмыкии за последние годы не закрыли ни одной школы и ни одного фельдшерско-акушерского пункта, а в 2017 начали открывать новые.

Главный индикатор состояния республики, подчеркнул Орлов, отмечала зампред правительства России Ольга Голодец . «Республика Калмыкия — единственный регион России , который в течение 2017 года сохранял положительную динамику по росту реальных денежных доходов населения, причем наблюдался ежемесячный рост», — констатировал руководитель республики. Отметим, что по данным Росстат это действительно так, хотя уровень доходов в Калмыкии по-прежнему невысок. Среднемесячная зарплата за 2017 год выросла на 8,1% и достигла 23 042 руб.. В сравнении с 2010 годом рост 90%. Среднедушевые денежные доходы в 2017 год выросли 6,9% и составили 15 756 рублей в месяц (в сравнении с 2010 годом выросли в 2 раза).

Основу региональной экономики составляет сельское хозяйство. В 2017 республика показала рекордный результат в сборе зерна — 589 тысяч тонн, что для засушливого региона, по словам Орлова, является подвигом.

В целом продукция АПК дала региону 25,9 млрд рублей. Для сравнения в 2011 году показатель был меньше 11 млрд

При этом в последние два года в республике сокращение поголовья скота, вызванное карантинными мероприятиями из-за модулярного дерматита. Орлов назвал эту ситуацию «трагедией для республики».

«Задачи, которые я ставил в прошлогоднем обращении на сегодня, по сути, недовыполнены, а если сказать прямо — не выполнены вообще» — заявил Орлов, рассказывая о создании откормочных площадок во всех районах республики. В республике создана 91 площадка, имеющая от 50 и выше скотомест. Из 13 районов реально выполнили поручение пять, констатировал Ордлов — это Ики-Бурульский, Кетченеровский, Лаганский, Юстинский и Октябрьский районы. В остальных площадки существуют лишь формально. «Я предлагаю изменить критерии оценки эффективности и качества работы органов исполнительной власти на местах. Мы не гонимся за созданием откормочных площадок. Мы говорим о создании полноценного, племенного или товарного хозяйства. Значит, стоявшая задача — полторы тысячи голов на откорме — должна стать приоритетной и 31 декабря текущего года она должна быть выполнена в полном объеме. Считать будем не по количеству площадок, а по головам, которые стоят на откорме» — заявил Орлов.

Однако даже сокращение поголовья не так уж и подкосило животноводство. За 2017 год при сокращении поголовья почти на 7%, произведено мяса в живом весе 127,3 тыс. тонн, то есть на 3,5% выше, чем голом ранее.

Взгляд в будущее

«Мы сегодня находимся в сложном, но интересном этапе развития нашей страны и Калмыкии. Сегодня на своем собственном опыте и примере мы убедились, что, казалось бы, в самые кризисные и сложные времена нам не просто удается выживать, но мы еще и делаем поступательное движение вперед. Об этом говорит и бюджетная политика, состояние бюджета нашей республики, об этом говорят и социальные показатели, рост среднедушевых денежных доходов и так далее. Значит, мы можем развиваться, можем развиваться сами и достаточно эффективно. Сегодня уже очевидно, что у республики есть потенциал. Несмотря на то, что у нас нет индустриализации, несмотря на то, что у нас нет развитых промышленных объектов, наша основа основ, краеугольный камень нашей экономики — сельское хозяйство — работает. Животноводство работает. И мы видим, что, даже опираясь на собственные ресурсы, у нас прирост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет», — подытожил Алексей Орлов.

Профессор Волгоградского госуниверситета, член Клуба экспертов нижнего Поволжья Александр Стризое отмечает именно «политически важный вывод» в завершении послания. Сам документ он назвал очень сильно проработанным с точки зрения адаптации федеральной повестки к республике. «У Калмыкии есть, чему поучиться — например, республика вошла в число лучших регионов по вопросам управления финансами, чего не хватает Володарской области», — добавил Стризое.

Руководитель фракции КПРФ в Народном Хурале Николай Нуров , который заявил «ФедералПрсс», что на сентябрьские выборы в новый созыв парламента компартия «не испугается» пойти с критической повесткой, тем не менее обращение Орлова оценивает высоко. «Наша фракция много раз ставила вопросы, которые сегодня были озвучен. Это и дороги и газ и целевые траты дородного фонда. Самое важное, думаю, это помощь дольщикам», — отметил Нуров.

Депутат Хурала от «Единой России» Очир Халгаев также называет «принципиальным и исключительным» решение о реальной помощи дольщикам. «Важно поручение по увеличению числа рабочих мест, опора на предпринимательство, констатация того, что в сельском хозяйстве есть рост, увеличение бюджета — много важного сказано и поручено», — отметил Халгаев.

Депутат Госдумы Марина Мукабенов отметила, что Орлов обращает особое внимание на малый бизнес, потому что научился эффективно взаимодействовать с крупным — ЛУКОЙЛом , КТК и другими ведущей компаниями. Все они не только наращивают налоговые отчисления в республике, но и реализую благотворительные и социальные программы. «Лично я по поручению главы республики регулярно встречаюсь с компанией ЛУКОЙЛ, которая стала нашим надежным партнером, поддержка республиканских социальных проектов увеличена в десятки раз», — подчеркнула Мукабенова.

Отметим, что основные поручения, прозвучавшие в виде обращения, в ближайшее время будут документально оформлены и поступят в правительство Калмыкии для исполнения.