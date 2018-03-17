В плену стереотипов: почему рекрутеры не нанимают лучших сотрудников

Комедия «Стажер» обязательна к просмотру всем управленцам. Герой Роберта де Ниро — бывший финансовый директор за 70 лет — устраивается на работу в интернет-магазин одежды стажером. В итоге выигрывает и бизнес, и молодой коллектив, и сам начинающий продавец. История со счастливым концом, которая возможна в Голливуде и совершенно невообразима в России . Просто потому что сфера HR полна предрассудков и стереотипов.

Не женское это дело!

Гендерные предрассудки — по-прежнему одни из самых сильных. Вся статистика говорит о том, что найти работу женщине труднее, чем мужчине, и зарабатывать наравне с ним она пока не может. Профессии традиционно делятся на женские и мужские, даже если не брать в расчет список из 456 видов работ, к которым привлекать женщин запрещает закон. Специалисты связывают это с простым механизмом: не видел — значит, не было и не будет. Например, не встречал специалист по рекрутингу воспитателя детского сада мужчину — значит не будет рассматривать кандидатов мужского пола на эту должность. Справедливости ради, и сами женщины не так сильно стремятся строить карьеру в новых для себя областях. В HeadHunter подсчитали, что больше всего «женских» резюме приходится на сферу «Бухгалтерия» (87% женщин ищут работу по этой специальности), чуть меньше соискательниц в сферах управления персоналом, образования, медицины и банковской.

Небольшой процент действительно заинтересованных в профессиональном росте женщин добиваются успехов. Но этим героиням приходится бороться и с общественным мнением: 83% опрошенных ВЦИОМ россиян хотели бы работать только под началом мужчины. Для бизнеса это, скорее, плохо, так как европейские компании исключительно с мужским руководством заработали за год на $665 млн меньше, чем бизнес со смешанным руководством (в России такие исследования пока не проводятся).

В 45 — не беспокоить

Возраст нетрудоспособности, по мнению многих руководителей бизнеса, наступает гораздо раньше пенсионного. Хотя Трудовой кодекс определяет только нижнюю границу, негласно существует и верхняя — 40 лет. По данным HeadHunter, в 2016 году российские компании наняли только 2% кандидатов в возрасте 41-45 лет. Среди счастливчиков, принятых на работу, почти 80% были в возрасте 25-35 лет.

Чаще всего это связано с тем, что коллектив компании и руководитель молоды сами и опасаются появления в команде человека старшего возраста. Хотя он более опытен, психологически устойчив и может привнести в работу хипстеров основательность и пунктуальность. Вклад в распространение эйджизма (дискриминации по возрасту) вносят, как ни странно, сами сотрудники: более половины россиян считают действия работодателей по определению верхнего возрастного предела оправданными. На момент принятия антидискриминационного закона таких было 58%. Учитывая, что в России — очередная демографическая яма, население в мире в целом стареет, бизнесу нужно преодолевать возрастные стереотипы. Да, силы и активность уже не такие, как у 30-летних, но можно сокращать рабочий день или неделю с соответствующим снижением зарплаты — как это практикуют в Германии.

Сын ошибок странных

Один из самых распространенных стереотипов — наличие опыта работы в аналогичной должности от трех лет. Работодатели чаще всего смотрят в сторону уже готовых специалистов, которых не надо обучать и которые сразу начнут приносить прибыль. Доля вакансий, в которых требуется опыт работы 3-6 лет, растет последние два года.

Настоящему бизнесу эти цифры вряд ли принесут большую пользу, а много хороших кандидатов действительно отбросят. На то, чтобы разобраться в тонкостях профессии, изучить базовый набор инструментов, достаточно 6-12 месяцев. И разница между тем, кто в деле один год или пять лет, на удивление мала. После нескольких лет занятий одним и тем же делом кривая продуктивности выходит на плато. Настоящее значение имеет не то, сколько человек занимался каким-то делом, а то как хорошо он с ним справлялся, как часто применял новое и экспериментировал, насколько хорошо владеет современными методиками и инструментами.

Детская неожиданность

Частый вопрос на собеседовании при приеме на работу «Как вы предпочитаете проводить выходные?» позволяет рекрутерам легко выяснить семейное положение кандидата. У владельцев бизнеса есть опасение, что сотрудник не будет достаточно погружен в работу, так как мыслями будет занят детьми и домом; он вряд ли будет готов к переработкам, к отсутствию единых длинных отпусков. Чаще этот стереотип затрагивает женщин. Работодатель ставит представительниц прекрасного пола в ситуацию жесткого выбора — карьера или дети. Это подтверждается данными всемирного опроса PwC. 42% женщин считают, что сам факт наличия семьи может оказать негативное влияние на их карьеру, а 48% молодых матерей отметили, что после выхода из декрета им было отказано в ожидаемом повышении, также они не привлекались к значимым проектам.

Причина — в страхе работодателя, что средства, вложенные в развитие сотрудника, пропадут, поэтому он пристально смотрит на его личную жизнь. Между тем, семейные сотрудники более «оседлые» и не могут внезапно сорваться в другой город или даже страну в поисках лучшей жизни. Они более лояльны по отношению к компании и заинтересованы в сохранении работы.

Читайте также

Клуб кладоискателей. Как выиграть в борьбе за таланты Чужие грабли: 5 главных ошибок при найме сотрудников в стартап