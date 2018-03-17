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Подростка убило током в Тамбовской области
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Подростка убило током в Тамбовской области 

360tv.ru 20 часов назад
13‐летений школьник умер от электрического удара в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram‐канал Следственного комитета Российской Федерации.
К трагедии привело банальное баловство. Мальчик вместе с друзьями прыгал в снег с крыши будки трансформаторной станции. Удар током он получил после того, как подошел на недопустимое расстояние к токоведущим частям.
Несчастный случай произошел в Инжавинском районе вечером 16 марта.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что цирковые артисты чуть не замерзли в  40-градусный
мороз, когда их машина сломалась в пути. Инцидент обошелся без жертв.
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