Подростка убило током в Тамбовской области

13‐летений школьник умер от электрического удара в Тамбовской области . Об этом сообщает Telegram‐канал Следственного комитета Российской Федерации.

К трагедии привело банальное баловство. Мальчик вместе с друзьями прыгал в снег с крыши будки трансформаторной станции. Удар током он получил после того, как подошел на недопустимое расстояние к токоведущим частям.

Несчастный случай произошел в Инжавинском районе вечером 16 марта.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что цирковые артисты чуть не замерзли в 40-градусный

мороз, когда их машина сломалась в пути. Инцидент обошелся без жертв.