Подростка убило током в Тамбовской области 

13‐летений школьник умер от электрического удара в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram‐канал Следственного комитета Российской Федерации.
К трагедии привело банальное баловство. Мальчик вместе с друзьями прыгал в снег с крыши будки трансформаторной станции. Удар током он получил после того, как подошел на недопустимое расстояние к токоведущим частям.
Несчастный случай произошел в Инжавинском районе вечером 16 марта.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что цирковые артисты чуть не замерзли в 40-градусный
мороз, когда их машина сломалась в пути. Инцидент обошелся без жертв.