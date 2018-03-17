Ситуационный штаб Общественной палаты Удмуртии начал свою работу

Ижевск. Удмуртия . Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов ознакомился с готовностью ситуационного центра Общественной палаты Удмуртии (ОП) к работе в день выборов 18 марта. Штаб мониторинга расположен в здании Научной библиотеки УдГУ.

На вопрос дать оценку готовности штаба глава региона ответил, что перед ним не стоит такой задачи: «У меня нет задачи оценить готовность. Здесь есть люди, отвечающие за работу ситуационного центра. А наша задача в целом — легитимные и открытые выборы президента Российской Федерации. Другой задачи быть не может».

Александр Бречалов отметил, что в этом году в Удмуртии беспрецедентное количество наблюдателей — 6 000 человек. Из них от Общественной палаты Удмуртии — 1 200. Остальные от иных общественных организаций. «Все зарегистрированы в соответствие с законом, всем дали возможность. Мы максимально открыты», — сказал руководитель региона.

Напомним, что 10 сентября 2017 года во время выборов главы Удмуртии и председателя Госсовета республики международные наблюдатели высоко оценили открытость выборов в регионе.

Представитель ОП Рашид Хуснутдинов рассказал, что в штабе расположены операторы из числа волонтёров. Зона ответственности каждого оператора — 25 избирательных участков. Здесь же расположены мониторы для режима онлайн трансляции с мест для голосования. Во время всего дня выборов здесь же будут находиться профессиональные юристы, готовые оперативно реагировать на сигналы граждан. На первом этаже будет находиться пресс-центр, где будем выдавать всю информацию для СМИ.

«Мы будем принимать информацию с избирательных участков. Причём не только от наблюдателей, а от всех граждан республики. К нам можно обратиться по многоканальному телефону», — отметил Рашид Хуснутдинов. Телефон ситуационного центра: 8 800 350 18 03