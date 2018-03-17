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Звезда «Блестящих» Надя Ручка показала, как приходит в форму после родов
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Звезда «Блестящих» Надя Ручка показала, как приходит в форму после родов 

Letidor.ru 20 часов назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня исполнилось 7 месяцев со дня рождения сына певицы Надежды Ручки. Тем временем, звезда продолжает приводить свое тело в форму, хотя, конечно, на взгляд поклонников, она и так уже выглядит очень хорошо для недавно родившей женщины. Знаменитость поделилась роликами о том, как она занимается в спортзале на тренажерах.
Сегодня людей сильно интересует тело. Вопросы интервью и в директе, рано или поздно касаются этой темы… Я то, конечно, считаю, что самое главное — это внутренняя красота, свет и доброта. Самое главное, потому что самое СЛОЖНОЕ в условиях современного мира, его скоростей и почти невозможности побыть наедине с собой. Ну, а если о теле… Скажу так: Любое «У меня просто хорошая генетика», лепится в спортивном зале и за обеденным столом,
заявила Надя Ручка.
Публикация от Надя Ручка | Nadia Ruchka (@nadiaruchka) 16 Мар 2018 в 1:06 PDT  «Молодец, Надя 💪🏻», «Надюш, умница, красавица, так держать», «Красотка внеземных масштабов», — комментируют подписчики. Они заметили, что, все же, хорошая генетика тоже помогает Надежде выглядеть хорошо.
Напомним, ранее Надежда Ручка встречалась с певцом Александром Маршалом, а также состояла в довольно длительных (с 2013 по 2015 год) отношениях с актером, оператором, режиссером Максимом Осадчим. С 2016 года звезда живет вместе с Денисом Боярко, сотрудником нефтяной компании. В ноябре Денис сделал любимой предложение, а в апреле 2017 года стало известно, что певица находится на пятом месяце беременности. Сын родился у нее 17 августа 2017 года. Малыша назвали Лев.
Публикация от Надя Ручка | Nadia Ruchka (@nadiaruchka) 16 Фев 2018 в 3:46 PST  Кстати, незадолго до рождения первенца артистка успела официально оформить брак со своим избранником.
Публикация от Надя Ручка | Nadia Ruchka (@nadiaruchka) Янв 3, 2018 в 2:19 PST  Фото: Instagram /@nadiaruchka
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