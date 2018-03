Такси-сервис Lyft тестирует ежемесячные «проездные»

Фото: iStock

Американский сервис для заказа такси Lyft предложил клиентам ежемесячные абонементы на поездки. Сейчас компания тестирует услугу, пишет The Verge.

Lyft использует модель, по которой работают стриминговые сервисы Netflix и Spotify. «Проездные» подходят клиентам, которые ежемесячно тратят до $450 на такси. Судя по первым отзывам, компания предлагает разные условия подписки.

Одним клиентам Lyft предложил купить абонемент на 30 поездок за $199 в месяц, другим — за $299. За $399 можно купить абонемент на 60 поездок.

Interesting move @lyft pic.twitter.com/SwoJdQNZFY— Hunter Owens (@owens) March 15, 2018

This Lyft subscription plan seems geared only to the most frequent users, folks who’d otherwise spend $450/month on ride-hailing pic.twitter.com/Ngzsl6S6JG— Greg Bensinger (@GregBensinger) March 15, 2018

«Проездной» включает поездки класса «стандарт», стоимость которых не превышает $15. О том, как пользователи будут оплачивать более дорогие поездки, в Lyft пока не рассказали.

Издание отмечает, что Lyft старается позиционировать себя как центр инноваций в отрасли. Ранее президент компании Джон Циммер опубликовал документы, в которых предсказал исчезновение личных автомобилей в городах к 2025 году. Он призывал горожан избавляться от автомобилей, помогая таким образом окружающей среде и борьбе с пробками. В качестве альтернативы он предлагал такси (очевидно, имея в виду Lyft).

