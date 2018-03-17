Блогер Дудь раскрыл секрет музыкальной Уфы

Российский журналист и популярный блогер Юрий Дудь разместил в своём аккаунте в соцсети Instagram изображение со страницы уфимца Кирилла Шишова, на которой изображено Нагаевское шоссе. Фото дороги, с высоты птичьего полёта напоминающей изгиб гитары, набрало уже больше 60 тысяч «лайков».

— Уфа, Нагаевское шоссе. Теперь я понимаю, почему у вас такой музыкальный город: ДДТ, Земфира, Lumen, Thomas Mraz, «Пицца» и даже Face, — подписал фотографию Юрий Дудь.