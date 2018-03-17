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Блогер Дудь раскрыл секрет музыкальной Уфы
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Блогер Дудь раскрыл секрет музыкальной Уфы 

ufa1.ru 20 часов назад
Фото: ufa1.ru
Российский журналист и популярный блогер Юрий Дудь разместил в своём аккаунте в соцсети Instagram изображение со страницы уфимца Кирилла Шишова, на которой изображено Нагаевское шоссе. Фото дороги, с высоты птичьего полёта напоминающей изгиб гитары, набрало уже больше 60 тысяч «лайков».
— Уфа, Нагаевское шоссе. Теперь я понимаю, почему у вас такой музыкальный город: ДДТ, Земфира, Lumen, Thomas Mraz, «Пицца» и даже Face, — подписал фотографию Юрий Дудь.
Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 17 Мар 2018 в 12:23 PDT  Как признался автор поста Кирилл, фото дороги-гитары было сделано с квадрокоптера в районе каменной переправы и размещено на ресурсе Culturalseason.ru. Со слов Кирилла, такая дорога действительно есть, и это не фотошоп. — Пост про музыкальную Уфу получился очень резонансным. Сначала это просто была самая «лайкаемая» и репостовая фотография у меня, но когда ее разместил у себя Юрий Дудь и упомянул меня в посте, то количество уведомлений в моем спокойном и размеренном инстаграме стало для меня некомфортным. И считаю правильным чуть больше рассказать о фото. Итак, еще раз — это не фейк. Это принтскрин с ресурса с красивейшей панорамой каменной переправы в Уфе, — написал уфимец после неожиданной славы.
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