Блогер Дудь раскрыл секрет музыкальной Уфы 

Российский журналист и популярный блогер Юрий Дудь разместил в своём аккаунте в соцсети Instagram изображение со страницы уфимца Кирилла Шишова, на которой изображено Нагаевское шоссе. Фото дороги, с высоты птичьего полёта напоминающей изгиб гитары, набрало уже больше 60 тысяч «лайков».
— Уфа, Нагаевское шоссе. Теперь я понимаю, почему у вас такой музыкальный город: ДДТ, Земфира, Lumen, Thomas Mraz, «Пицца» и даже Face, — подписал фотографию Юрий Дудь.
Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 17 Мар 2018 в 12:23 PDT Как признался автор поста Кирилл, фото дороги-гитары было сделано с квадрокоптера в районе каменной переправы и размещено на ресурсе Culturalseason.ru. Со слов Кирилла, такая дорога действительно есть, и это не фотошоп. — Пост про музыкальную Уфу получился очень резонансным. Сначала это просто была самая «лайкаемая» и репостовая фотография у меня, но когда ее разместил у себя Юрий Дудь и упомянул меня в посте, то количество уведомлений в моем спокойном и размеренном инстаграме стало для меня некомфортным. И считаю правильным чуть больше рассказать о фото. Итак, еще раз — это не фейк. Это принтскрин с ресурса с красивейшей панорамой каменной переправы в Уфе, — написал уфимец после неожиданной славы.