В Пермской области дом Ветерана труда оказался буквально закованным во льду

Дом Ветерана труда из Пермского края превратился в каток. На соседней улице прорвало трубу. Пока аварию ликвидировали, вся вода ушла во двор к пенсионеру и замерзла. Отказом помочь ответили старику и в местной администрации.

Каток в сарае, мебель, вмерзшая в лед и затопленный подпол — дом 85-летнего

Василия Ивановича затопило после коммунальной аварии на водопроводе.

Тут только и гляди, что голову разобьешь, если не держаться

— Василий Иванович, пенсионер.

Туалет тоже скрылся подо льдом. Чтобы туда дойти, нужно преодолеть несколько метров по скользкой дороге.

Авария в поселке случилась месяц назад — на соседней улице прорвало трубу. Дом Черепановых стоит в низине, вся вода хлынула во двор. Залило ульи — погибли все пчелы. Картошка, лук, морковь, хранившиеся в погребе — все, чем запасались на зиму, пропало. Василий Иванович — труженик тыла. Достал из шкафа старенький пиджак с наградами и отправился просить помощи в местную администрацию. Только вот вернулся дед ни с чем.

Он мне звонит, говорит, меня еще отругали. Я говорю, дед, я еще расстроилась…

— Валентина, жена.

На вопрос, почему вот уже месяц нет никакой помощи, в администрации дали интересный ответ.

У него есть там дети, у него есть внуки, почему бы им не помочь в этом вопросе? Я понимаю, что там Ветеран труда, но все равно

— Александр Языков, директор МКУ управления

и имущественных отношений Кукуштанского сельского поселения.

Пока директор открещивается от ситуации, дед оправдывается: мол, дети помогают, как могут, но тоже ведь не двужильные.

Внучки вырубили тут, туда на улицу утащили весь лед — Василий Иванович, пенсионер.

Василий Иванович на помощь все еще надеется, но больше ждет, когда термометр покажет заветный плюс — и лед растает сам.