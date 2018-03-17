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В Пермской области дом Ветерана труда оказался буквально закованным во льду
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В Пермской области дом Ветерана труда оказался буквально закованным во льду 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
Дом Ветерана труда из Пермского края превратился в каток. На соседней улице прорвало трубу. Пока аварию ликвидировали, вся вода ушла во двор к пенсионеру и замерзла. Отказом помочь ответили старику и в местной администрации.
Каток в сарае, мебель, вмерзшая в лед и затопленный подпол — дом  85-летнего
Василия Ивановича затопило после коммунальной аварии на водопроводе.
Тут только и гляди, что голову разобьешь, если не держаться
— Василий Иванович, пенсионер.
Туалет тоже скрылся подо льдом. Чтобы туда дойти, нужно преодолеть несколько метров по скользкой дороге.
Авария в поселке случилась месяц назад — на соседней улице прорвало трубу. Дом Черепановых стоит в низине, вся вода хлынула во двор. Залило ульи — погибли все пчелы. Картошка, лук, морковь, хранившиеся в погребе — все, чем запасались на зиму, пропало. Василий Иванович — труженик тыла. Достал из шкафа старенький пиджак с наградами и отправился просить помощи в местную администрацию. Только вот вернулся дед ни с чем.
Он мне звонит, говорит, меня еще отругали. Я говорю, дед, я еще расстроилась…
— Валентина, жена.
На вопрос, почему вот уже месяц нет никакой помощи, в администрации дали интересный ответ.
У него есть там дети, у него есть внуки, почему бы им не помочь в этом вопросе? Я понимаю, что там Ветеран труда, но все равно
— Александр Языков, директор МКУ управления
и имущественных отношений Кукуштанского сельского поселения.
Пока директор открещивается от ситуации, дед оправдывается: мол, дети помогают, как могут, но тоже ведь не двужильные.
Внучки вырубили тут, туда на улицу утащили весь лед  — Василий Иванович, пенсионер.
Василий Иванович на помощь все еще надеется, но больше ждет, когда термометр покажет заветный плюс — и лед растает сам.
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