Как изменится Пермь через 10 лет. Биопарк, новый вокзал и второй мост через Чусовую

Пермяки смогут увидеть 20 важных проектов по развитию инфраструктуры на мультимедийной выставке. Она будет работать в Фестивальном доме до 31 марта. Мы запечатлели несколько проектов, которые показывают, как изменится Пермь через десять лет.

Строительство нового зоопарка в Перми началось весной 2017 года в микрорайоне Нагорный. Стоимость работ составляет 1,8 млрд рублей. Центральное ядро объекта –биопарк, где животные будут находиться в открытых пространствах, имитирующих природные условия. В рамках первой очереди строительства запланировано возведение зданий и сооружений экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна».

Новый пермский зоопарк будет разделе на несколько секторов

В новом зоопарке будет архитектура и тематические элементы из разных уголков мира, водоёмы, рвы, стены, оформленные под скалы, открытые и закрытые вольеры.

В рамках реконструкции вокзала Пермь II будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города, который свяжет внешний транспорт (железнодорожный и пригородные автобусы) с городской транспортной сетью.

Пермь II ждут большие изменения

Условно весь транспортно-пересадочный узел будет разделен на три основные зоны: зона железнодорожного вокзала и автовокзала, зона парковок и остановок общественного транспорта, а также зона, где предполагается размещение торгово-развлекательного центра и гостиницы.

Начало глобальной реконструкции Перми II запланировано через несколько лет Реконструкция улицы Героев Хасана была начата в 2010 году. Был полностью реконструирован участок от улицы Чернышевского до улицы Хлебозаводская. Сейчас на улице Героев Хасана идет реконструкция пересечения с Транссибом.

Реконструкция Героев Хасана идет уже больше семи лет Подрядчик смонтировал путепровод. Работы также ведутся на участке от автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург до улицы Василия Васильева. Строителям необходимо предусмотреть в частности, одноуровневую кольцевую развязку с Бродовским трактом и улицей Василия Васильева и перенос разворотного кольца троллейбуса от ТЦ «Евразия» в район пересечения с Василия Васильева

Строительство северного обхода Перми соединит станции Пальники и Блочная. В рамках проекта построят однопутный железнодорожный мост через Каму и двухпутный электрифицированный обход длиной 25 километров, проектирование которого начнется в следующем году.

Обход соединит станции Пальники и Блочная В 2018 году впервые за 13 лет в Пермском крае начнется строительство большого автомобильного моста через реку Чусовая.

Строительство нового моста будет параллельно с существующим

Масштабный проект стоимостью более 14 миллиардов рублей обещают завершить к 2021 году. Проект будет заключаться в строительстве нового моста параллельно с существующим. Тем самым движение на обоих мостах станет односторонним (сейчас мост имеет по одной полосе в город и из города). Также будут реконструированы подъезды к мосту. Планируется, что участок Восточного обхода Перми расширят до четырех полос, на трассе реконструируют три существующие развязки: на выезде из микрорайона Лёвшино, на выезде из микрорайона Голованово и на пересечении трассы Пермь — Березники с выездом в поселок Пальники.

Ктоме того на выставке показали макет обновления Балатовского парка, проект скоротного трамвая, который хотят запустить к 300-летию Перми и обновление завода им. Шпашина.

Новые трамваи пустят вдоль набережной

На бывших заводских площадях разместят художественную галерею, музей современного искусства, детский музейный центр

Внутренне, очевидно, завод изменится до неузнаваемости

Появились и новые эскизы объектов Балаковского парка

— Наряду с проектами биопарка, железнодорожного вокзала, набережной на выставке будут представлены новые территории, среди которых «Порт Любимов», «Район Университетский», «Культурный Разгуляй», «Новая Мотовилиха» — они появятся в результате всесторонней реновации и переосмысления старых промышленных зон, — рассказали в администрации Перми.