На погашение долгов перед работниками «Псковавиа» направлено 19 млн рублей

19 млн рублей будет направлено на погашение задолженности по зарплате перед работниками «Псковавиа». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Смена состава Совета директоров потребовалась в связи с неэффективным управлением предприятием и в целях финансово-экономического оздоровления компании.

Первое заседание обновленного органа состоится уже на следующей неделе, тогда же будет выбран его председатель. Генеральному директору ОАО «Псковавиа» Виктору Мартыненко поручено подготовить к предстоящему заседанию план по сокращению расходов «Псковавиа», в том числе за счет оптимизации заработной платы руководящего состава предприятия, корректировке штатного расписания и различных договорных обязательств с контрагентами. Также должен быть составлен график погашения задолженности перед работниками и долгов за аренду воздушных судов.

По итогам заседания вице-губернатор Александр Кузнецов провел встречу с сотрудниками «Псковавиа» и довел до их сведения информацию о принятых на Совете директоров решениях. «Администрация Псковской области берет ситуацию на „Псковавиа“ под полный контроль, и в ручном, ежедневном режиме будет контролировать хозяйственно-финансовую деятельность предприятия, в том числе выплату зарплаты», — сказал Александр Кузнецов.

Он также заверил трудовой коллектив в том, что региональные власти прикладывают максимум усилий для сохранения компании. «По решению врио губернатора приняты беспрецедентные меры по оказанию финансовой помощи предприятию», — пояснил он. Из областного бюджета выделено 18 млн рублей на погашение части задолженности «Псковавиа» за аренду воздушных судов. Это позволит предприятию сохранить летный сертификат.

Кроме того, выделено еще 19 млн рублей на погашение как минимум половины задолженности по заработной плате, и уже на следующей неделе средства поступят на зарплатные карточки сотрудников. В среду гендиректор предприятия должен представить график дальнейшего погашения долгов по зарплате. «Такая ситуация впредь недопустима. Это вопиющий факт», — подчеркнул вице-губернатор и принес членам трудового коллектива слова извинения.

Александр Кузнецов также рассказал, что администрация области продолжает переговоры с потенциальными инвесторами. На период до прихода инвестора будет составлен финансовый план работы «Псковавиа».

Работники «Псковавиа» поблагодарили руководство региона за информацию. «Спасибо за ваше участие и помощь», — сказал один из них. В свою очередь Александр Кузнецов предложил коллективу проводить еженедельные встречи с подведением итогов.