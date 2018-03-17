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Колесо обозрения высотой 29 метров может появиться в Дзержинске
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Колесо обозрения высотой 29 метров может появиться в Дзержинске 

Newsroom24 21 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, установка нового аттракциона будет реализована в случае победы городского парка в итоговом голосовании по выбору территорий, благоустройство которых предполагается в 2018 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Как отметила директор парка Наталья Арипова, уже больше года ведутся переговоры с производителем колеса обозрения о поставке аттракциона на льготных партнерских условиях.
По ее словам, поставщику необходим долгосрочный договор на установку и эксплуатацию аттракциона — 5 лет. В этой части администрация города идет на встречу. Кроме того, производитель готов смонтировать колесо обозрения только после выполнения благоустройства на месте установки. В настоящее время на этом месте отсутствуют даже пешеходные дорожки.
Наталья Арипова выразила надежду, что необходимое благоустройство будет проведено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Ранее сообщалось, что контроль безопасности усилен на канатной дороге в Нижнем Новгороде в связи с происшествием на подъемнике горнолыжного курорта Гудаури в Грузии 16 марта.
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