Ещё
Как быстро удалять ненужные файлы на Mac
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как быстро удалять ненужные файлы на Mac 

iPhones.ru 21 час назад
Фото: iPhones.ru
Как быстро удалять ненужные файлы на MacВсе владельцы яблочных компьютеров давно привыкли к тому, что в панели Док расположена корзина для удаленных файлов.
Достаточно перетянуть ненужные данные на иконку и они удаляются, а для безвозвратного удаления следует очистить корзину.
Далеко не все знают, что удалять файлы в macOS можно при помощи горячих клавиш.
Быстрое удаление
Чтобы не тратить время на перетаскивание файлов, достаточно запомнить шорткат Command (⌘) + Delete.
Просто выделяем один или несколько файлов и нажимаем сочетание клавиш.
Полное удаление
Чтобы файл был удален миную корзину, следует нажать Command (⌘) + Option + Delete. Появится диалоговое окно, в котором потребуется подтвердить безвозвратное удаление файла.
Обратите вниматнине, удаленный таким образом файл можно будет восстановить лишь через Time Machine.
Очистка корзины
Когда нужно очистить все содержимое корзины, используйте сочетание Command (⌘) + Shift + Delete. Это быстрее и удобнее, чем вызывать контекстное меню корзины и очищать её через соответствующий пункт меню.
Очистка корзины без подтверждения
Предыдущий способ хорош, но при таком удалении система выводит дополнительное диалоговое окно с необходимостью подтверждения. Кроме того, если в корзине есть заблокированные системой или другими приложениями объекты, удаление будет отменено.
Запоминаем самый радикальный шорткат: Command (⌘) + Shift + Option + Delete.
После его нажатия произойдет очистка корзины без диалоговых окон и с удалением заблокированных объектов.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
iPhones.ru: последние новости
Что не так с циферблатами Apple Watch? Тест олдскульных наушников Audio-Technica. Шумодав с батарейкой! Это крутейшие беспроводные наушники Onkyo E700BT. Скидка 15%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»216
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию26
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман170
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов312
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение