Как быстро удалять ненужные файлы на Mac

Как быстро удалять ненужные файлы на MacВсе владельцы яблочных компьютеров давно привыкли к тому, что в панели Док расположена корзина для удаленных файлов.

Достаточно перетянуть ненужные данные на иконку и они удаляются, а для безвозвратного удаления следует очистить корзину.

Далеко не все знают, что удалять файлы в macOS можно при помощи горячих клавиш.

Быстрое удаление

Чтобы не тратить время на перетаскивание файлов, достаточно запомнить шорткат Command (⌘) + Delete.

Просто выделяем один или несколько файлов и нажимаем сочетание клавиш.

Полное удаление

Чтобы файл был удален миную корзину, следует нажать Command (⌘) + Option + Delete. Появится диалоговое окно, в котором потребуется подтвердить безвозвратное удаление файла.

Обратите вниматнине, удаленный таким образом файл можно будет восстановить лишь через Time Machine.

Очистка корзины

Когда нужно очистить все содержимое корзины, используйте сочетание Command (⌘) + Shift + Delete. Это быстрее и удобнее, чем вызывать контекстное меню корзины и очищать её через соответствующий пункт меню.

Очистка корзины без подтверждения

Предыдущий способ хорош, но при таком удалении система выводит дополнительное диалоговое окно с необходимостью подтверждения. Кроме того, если в корзине есть заблокированные системой или другими приложениями объекты, удаление будет отменено.

Запоминаем самый радикальный шорткат: Command (⌘) + Shift + Option + Delete.

После его нажатия произойдет очистка корзины без диалоговых окон и с удалением заблокированных объектов.

⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.