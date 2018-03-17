Увидела в сети: жительница Уренгоя узнала свою мать, пропавшую девять лет назад, в пермской бездомной

Анастасия Кузютина из Уренгоя увидела в Интернете видео, на котором неизвестный мужчина разговаривает с бездомной женщиной. Героиня ролика, по словам Анастасии, очень похожа на её маму, которая в 2008 году пропала без вести. Разговор, записанный на видео, проходил в Перми , поэтому Анастасия просит пермяков о помощи.

Корреспонденты 59.ru подключились к поискам.

Анастасия с матерью, Аллой Сандульской, жили в деревне Старина ( Тверская область , город Западная Двина). Жизнь была нелёгкой: Алла пила, денег постоянно не хватало. Анастасия даже дралась с матерью, пытаясь отобрать у той самогон. В 17 лет девушка попросила отца, который жил в Уренгое, чтобы он забрал её к себе, и летом 2008 года она переехала к нему. Осенью того же года Алла пропала. Анастасия считает, что женщина могла поехать к дочери и бывшему мужу в Уренгой, но, так как денег у неё не было, добиралась на попутках. Родственники подали заявление о пропаже, но результата это не дало.

В 2012 году умер отец Анастасии. Девушка не перестаёт надеяться, что мать найдётся. Недавно Анастасия нашла в сети видео, где неизвестный разговаривает с пермской бездомной, которая похожа на её маму.

— Женщина на видео похожа на мою маму чертами лица, — рассказала Анастасия. — Она поёт песню «Владимирский централ», а моя мама просто «болела» темой шансона. Кроме того, у женщины проблемы с алкоголем. То же самое было и у мамы — из-за этого её уволили с работы.

Женщина на видео, по словам Анастасии, похожа на пропавшую Аллу

59.ru присоединился к поискам. У центрального рынка, где сделано видео, нас сказали, что похожую женщину несколько раз видели в районе центрального рынка и автовокзала — она часто находится в состоянии алкогольного опьянения.

— Я видел её раз пять. Она плохо говорит, плохо выглядит — болеет чем-то, наверное, — рассказал 59.ru один из мужчин, которых общается с компанией бездомных. — На прошлой неделе я три часа с ней таскался, пытался помочь. В итоге ей вызвали скорую и увезли. Но на следующий день я снова её увидел на какой-то остановке. Она была совершенно невменяемая и меня не узнала.

Алла Владимировна Сандульская родилась 22 ноября 1968 года. У неё зелёные глаза, курносый нос, русые волосы, рост 165-168 сантиметров, 39 размер ноги. Женщина худая. У неё порваны мочки ушей, а на животе есть шрамы от операций.

Редакция 59.ru просит всех, кто что-либо знает о месторождении женщины, обратиться к нам по телефону 8-800-100-59-20, почте red59@info59.ru и 59@rugion.ru или через группы в соцсетях.