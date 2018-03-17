Как выглядит изнанка кемеровского машиностроения

Рынок постоянно диктует машиностроителям новые условия работы и вот «Кемеровохиммаш» уже выпускает новые железнодорожные платформы-лесовозы, заказы на которые уже сейчас обеспечивают завод работой на несколько лет вперед. Торжественный запуск нового производства состоялся накануне в Кемерово

Кемеровохиммаш в этом году отмечает 50-летний юбилей. Первое химическое оборудование было произведено на заводе в 1969 году и с тех пор завод остается одним из лидеров химического машиностроения и единственным подобным предприятием за Уралом. Со временем завод постепенно увеличивал каталог своей продукции, осваивая новые профили.

Так, сегодня предприятие — единственный в стране завод, который выпускает вагоны-водохранилища для пожарных поездов, контейнеры-цистерны для сжиженных углеводородных газов, которые могут эксплуатироваться даже при температуре минус 60 градусов. Завод выпускает грузовые платформы для карьерных самосвалов и металлоконструкции для спортивных объектов Универсиады, которая пройдет в следующем году в Красноярске

Кемеровохиммаш выпускает вагоны-цистерны и контейнеры-цистерны для транспортировки продуктов нефтехимической, газовой, угольной промышленности. Если где-то на железной дороге в любой точке страны вы видите цистерну, то скорее всего сделана она была в Кемерово.

В конце 2017 году на заводе решили выпускать новые железнодорожные платформы для перевозки леса. На подготовку производственной линии и выпуск первой партии из 30 таких платформ ушло всего четыре месяца. Стоимость новой производственной линии составила около 100 миллионов рублей. Также благодаря новому производству руководство предприятия обещает создать 200 новых рабочих мест и произвести за 2018 год 1200 новых железнодорожных лесовозов.

Конечно, решение о производстве нового продукта принимали отталкиваясь от экономической эффективности. Перевозки лесных грузов по железной дороге в последние годы только растут, так, в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 рост таких перевозок составил 5,8, а в сравнении с январем 2013 года рост больше 30%.

Спрос на платформы-лесовозы оказался настолько велик, а предложений настолько мало, что уже сейчас завод подписал контрактов на поставку новых платформ на три года вперед.

Платформа модели 13−2114−07 предназначается для перевозки лесных грузов, которым не требуется защита от атмосферных осадков. Грузоподъемность одной такой платформы 66 тонн. Планируемый окупаемости для покупателя 10 лет, срок служба 22 года.

В честь торжественного запуска нового производства лучших работников завода наградил заместитель губернатора Владимир Чернов

Производственный цех.

Машиностроители.