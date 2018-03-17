«Комфортная среда»: 18 марта ямальцы выберут лучшие дизайн-проекты

Жители городов и поселков ЯНАО 18 марта выберут приоритетные проекты благоустройства. Какие «изюминки» учтены в дизайн-проектах?

Главный принцип федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшего в прошлом году, — участие граждан. Идеи, пожелания и даже целые проекты только приветствуются! Теперь именно жители решают, как лучше благоустроить свой населенный пункт, какие зоны для отдыха должны появиться, каким качелям быть во дворах.

Ямальцы продвигали своих «номинантов» не только на встречах с представителями власти, в администрации. По-настоящему дискуссионной площадкой стал специальный портал «Живем на Севере». Там на первом этапе люди определили, что важнее всего, в итоге во второй раунд вышли 119 из 187 объектов. Завтра ямальцам предстоит выбрать дизайн-проекты и расставить очередность их воплощения в жизнь. Самые значимые интересные идеи — в материале «КС».

Для молодожёнов подготовят новую фотозону

Семь светящихся или цветочных арок в ямальской столице украсят любой свадебный или семейный альбом!

Композиция может появиться в городском саду, который будут обустраивать вместе с пешеходной зоной от улицы Карла Маркса. Это одно из двух популярных мест, которым горожане отдали приоритет обновления. Второе — площадка возле монумента «Мамонт», плюс возведение многофункциональных спортивных площадок. Пожелания горожан воплотились в четырех дизайн-проектах, которые можно увидеть на сайте муниципалитета.

Концепцию преображения готовила Салехардская дирекция единого заказчика и проектная организация, рассказал начальник управления городского хозяйства профильного департамента администрации Сергей Кучер. К примеру, городской сад хотят расширить за счет сквера возле ЗАГСа, предусмотрят место для фотографирования молодоженов, о чем просили многие.

— Пока мы определили форму и количество арок, возможно, они будут цветочными или светящимися. Планируются также небольшой скалодром, выделенная велосипедная дорожка, стоянка и санузел, — отметил специалист.

У «Мамонта» предлагается модернизировать стоянку, предусмотреть зоны для отдыха, а также адаптировать подъем к самому монументу для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Мы планируем, что все четыре объекта будут реализовывать в этом году, но всё зависит от сметной документации. В крайнем случае один перенесем на 2019 год, — сказал Сергей Кучер.

Студентам напишут «шпаргалку» на лавочке

Грызть «Гранит науки» удобнее всего будет в одном из скверов города Семи лиственниц, если горожане отметят студенческий объект при голосовании.

По дизайн-проекту около общежития Лабытнангского филиала Ямальского многопрофильного колледжа могут появиться пешеходные дорожки, надгрызенный «Гранит науки» и «лавочка-шпаргалка», исписанная формулами.

Среди дизайн-проектов — «обитаемое» дорожное кольцо. Там планируется возвести восьмиметровую светодиодную стелу в окружении северных оленей и медведя. Изюминкой, как рассказали в администрации города, станет то, что декоративная «одежда» стелы будет видоизменяться. По-новому намереваются осветить многофункциональный спортивный комплекс «Арктика».

Чтобы закрепить память об известных земляках, в честь которых названы улицы, предлагается установить специальные знаки. Кстати, споры о том, какими им быть, не утихали до последнего, пришлось устраивать дополнительное голосование. Еще одна позиция для выбора 18 марта — капремонт дорог.

Между тем власти администрации Лабытнанги решили побороться за финансовый приз Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Вознаграждение — до 80 миллионов рублей — пригодилось бы на то, чтобы создавать объекты, которые особенно нужны горожанам и будут выбраны завтра.

МУРАВЛЕНКО

Соседи «замаячат» на карте

Город будет претендовать не только на региональные, но и на федеральные деньги. Какие объекты предложат жюри Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений?

Это муравленковцы решат завтра. Среди вариантов: пешеходная зона по улице Дружбы народов, которая станет местным Арбатом, многофункциональный центр спорта и отдыха для детей под открытым небом.

После первого этапа голосования, закончившегося в феврале, определились три лидера: сквер здоровья, аллея Славы и детские игровые площадки.

Сквер в центральной части города набрал больше всего голосов. Там предусмотрели и парковку, и место для отдыха, и скульптуру «Сердце в ладошках».

Второй проект, который хотят воплотить в этом году — аллея Славы. Это первый этап грандиозного объекта сквера Победы, предложенного бывшими пограничниками. Городские власти решили не обходить стороной и другие войска, их представят на аллее, рассказала заместитель начальника управления ЖКХ администрации Татьяна Батюк.

Новой достопримечательностью станет сквер «Ямальский». Здесь планируют выложить карту Ямала, а световые маячки отразят местоположение всех муниципалитетов.

ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН

Влюблённым Сеяхи придётся подождать

Завтра во всех поселках района собираются выбирать проект, который получит грант главы района. На воплощение идеи в жизнь выделят пять миллионов рублей.

Кроме того, определятся с проектами, которые воплотятся в будущем году. К примеру, в Сеяхе обустроят площадь возле Дома культуры и сквер влюбленных. Претендент нынешнего года — лыжная база «Ламбетана».

НОЯБРЬСК

Три «начинки» для главного парка культуры и отдыха

Больше всего внимания на сайте проекта «Живем на Севере» уделили обновлению Детского парка.

Люди мечтают о новых дорожках, сетуют, что молодежи негде кататься на роликах, мало цветочных клумб, нет уличных тренажеров, плохое освещение, а аттракционы устарели.

Как сообщает администрация города, Детский парк было решено переименовать. Теперь он зовется Центральным парком культуры и отдыха. А вот какие объекты здесь появятся, станет ясно после 18 марта, когда горожане укажут на самый удачный проект.

В декабре, как сообщал «КС», прошли проектные сессии, в которых жители рассказали, что они хотели бы видеть в Детском парке и зонах отдыха. Подключилась молодежь, появились первые эскизы. Их отправили в Уральский государственный архитектурно-художественный университет, где студенты третьих и пятых курсов, в том числе ямальцы, вместе со своими преподавателями подготовили пять проектов Детского парка.

Три наиболее интересных размещены на официальном сайте администрации города. У каждого — свое тематическое содержание: экологическое, технологическое и креативное. В двух нашли место аквапарку, предусмотрели центр виртуального искусства, дворец фестивалей, выставочный павильон. В эко-версии основной акцент сделан на ландшафтный дизайн. Что горожанам милее, решится завтра при голосовании в 22 местах.

Как отмечает главный архитектор города Владимир Спиридонов, победивший проект продолжат усовершенствовать сами ноябряне.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

«Под мостом» футболистов заменят фигуристы

По предварительным расчетам, благоустройство только одной дворовой территории обойдется в 76–80 миллионов рублей. Какие идеи стоят этого?

На первом этапе, благодаря активной части населения, уже определился ряд дворовых общественных зон.

— Тем, кто победит, установят детские игровые площадки, спортивные зоны, расширят проезды, обустроят специальные досуговые территории, — рассказывает Вера Васильева , начальник управления систем жизнеобеспечения департамента городского хозяйства. — Округом выделено 300 миллионов рублей.

Долгое время городские власти вынашивали идею облагораживания территории под виадуком. Огромная зона площадью более полутора тысяч гектаров десятилетия использовалась как придется.

— Мы только не знали, как всё это выстроить, — говорит Евгений Ворошилов, главный архитектор. — Благодаря нашим горожанам, их предложениям получили интересный проект, который начнем реализовывать летом. При этом сделаем всё разом, чтобы закончить в сентябре.

Так, предполагается устроить «под мостом» удобную парковочную зону, несколько игровых детских площадок разобьют по возрасту посетителей, а поле для мини-футбола смогут трансформировать зимой в ледовую арену.

— Сегодня развивается движение ГТО, отведем ему специальную площадку, как и для любителей роликов, — рассказывает Евгений Валерьевич. — Здесь же расположатся мини-кафе, пункт проката.

Формат народного обсуждения и дальше будет в приоритете.

— Только люди будут решать, где и что обустраивать, ведь им лучше знать, что происходит в их дворах. Но при этом не стоит забывать, что кого-то весной затапливает, а кого-то беспокоит только узкий проезд для транспорта, — рассуждает Вера Васильева. — Поэтому в первую очередь будем заниматься остро нуждающимися территориями, список которых сформируем во втором квартале.

Какому двору повезёт, спросят даже у подростков

Горожанам предложат два варианта сквера у больницы. Именно этот объект получил наибольшее количество голосов на портале «Живем на Севере» и будет реализован в этом году.

— Хочется, чтобы территория не пустовала, а была обустроена, — говорит председатель общественной организации «Многодетные семьи Надымского района» Светлана Корницкая. — Рядом с больницей нужно сделать зону для прогулок, увеличить количество парковочных мест, установить скамейки для отдыха. Это одно из самых важных учреждений в городе, здесь должно быть комфортно людям любого возраста. Поэтому я голосовала за этот объект.

На очном голосовании надымчанам предстоит выбрать, как именно преобразится эта территория. Мнения, по итогам предварительных опросов, разделились. Одни считают, что в приоритете должно быть больше парковочных мест, другие предпочли зону отдыха. Последняя предусматривает установку скамеек, рядом с которыми можно разместить арт-объект, посвященный работникам здравоохранения.

Еще один вопрос, который горожане решат завтра: какие микрорайоны благоустраивать в первую очередь? На первом этапе проекты обсуждали прямо во дворах. Специалисты районной администрации познакомили жителей с эскизами, а те высказали пожелания и оставили предложения в специальных анкетах. Например, Серафима Анагуричи хочет видеть рядом с домом спортивные тренажеры.

— У меня трое внуков, будем на улице проводить время с пользой. Я и сама буду заниматься, так даже интереснее и детям, и мне. Покажу им, какая бабушка спортивная, — поделилась мнением жительница.

Всего на преобразование претендуют 10 дворовых территорий. Помимо детских «городков», в ход пойдет спортинвентарь, есть намерение добавить парковки и даже корты.

— Горожане ничего сверхъестественного не просят. Все хотят комфорта и уюта в своих микрорайонах, — рассказал заместитель главы администрации Надымского района Семён Свидлов. — 18 марта состоится голосование, по итогам которого будет составлен рейтинг дворов. То есть территории с наиболее активными жителями, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в первую очередь. Мы предполагаем, что в этом году удастся провести работы в 6–7 дворах и реконструировать сквер Центральной больницы.

Проголосовать за комфорт и уют предлагают и молодым горожанам. Оставить свой голос за улучшение той или иной территории смогут все жители в возрасте от 14 лет. Итоги планируют подвести 19–20 марта.

Материал подготовили Екатерина Пшенцова, Валерия Акименко, Надежда Хабаза, Мария Коробова