До принятия морального кодекса депутата «еще очень долго», читают в КПРФ

Ранее телеканал RT сообщил, что моральный кодекс для депутатов может быть принят в России . Кодекс будет носить рекомендательный характер. Отечественным парламентариям и членам их семей предлагают отказаться от частных перелётов бизнес-классом, демонстрации роскоши и отдыха за пределами страны. Также в документе будет уделено внимание навязчивым ухаживаниям на работе и во время деловых встреч.

"До реализации, до принятия этого решения «очень длинная дорога», — сказал собеседник агентства.

Депутат отметил, что это очень сложный юридический и нравственный момент. «Это две нормы. Если бы в юридических отношениях были нравственно-моральные составляющие, то мы были бы в другой стадии развития как общество», — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что такой кодекс нужен, потому что поведение человека и его состояние — это вещь сложная.