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До принятия морального кодекса депутата «еще очень долго», читают в КПРФ
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До принятия морального кодекса депутата «еще очень долго», читают в КПРФ 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. До принятия морального кодекса депутата очень длинная дорога, заявил РИА Новости в субботу член комиссии ГД по вопросам депутатской этики Владимир Поздняков (КПРФ).
Ранее телеканал RT сообщил, что моральный кодекс для депутатов может быть принят в России. Кодекс будет носить рекомендательный характер. Отечественным парламентариям и членам их семей предлагают отказаться от частных перелётов бизнес-классом, демонстрации роскоши и отдыха за пределами страны. Также в документе будет уделено внимание навязчивым ухаживаниям на работе и во время деловых встреч.
"До реализации, до принятия этого решения «очень длинная дорога», — сказал собеседник агентства.
Депутат отметил, что это очень сложный юридический и нравственный момент. «Это две нормы. Если бы в юридических отношениях были нравственно-моральные составляющие, то мы были бы в другой стадии развития как общество», — пояснил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что такой кодекс нужен, потому что поведение человека и его состояние — это вещь сложная.
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