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В Ярославле ищут 17-летнюю слабослышащую девочку
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В Ярославле ищут 17-летнюю слабослышащую девочку 

76.ru 21 час назад
Фото: 76.ru
Вчера в Ярославле ушла из школы и не вернулась домой 17-летняя Лариса Лыжина. Куда могла пойти девочка, родители не знают. Её сейчас ищут полицейские и волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».
— Лариса была одета в тёмно-синий пуховик с капюшоном, черную вязаная шапку с белой надписью, белый шарф, тёмные штаны и тёмные сапоги, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — На вид ей 16–17 лет, рост 155–160 см, волосы русые, прямые, средней длины.
Полицейские просят всех, кто может как-то помочь с поисками подростка, позвонить по телефону 02 или (4852) 24-02-02, 24-01-17, 24-14-63.
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