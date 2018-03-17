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Президент Татарстана поручил провести проверку всех объектов коммунального хозяйства республики в целях недопущения аварийных ситуаций.
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Президент Татарстана поручил провести проверку всех объектов коммунального хозяйства республики в целях недопущения аварийных ситуаций. 

Казанский репортер 21 час назад
Фото: Казанский репортер
Сегодня на республиканском совещание в Доме Правительства РТ, президент отметил необходимость проведения полной инвентаризации оборудования и объектов ЖКХ республики. «Следует проверить все объекты жизнеобеспечения. Каждая котельная, водозабор, очистные сооружения, система газоснабжения — все должно работать надежно», — подчеркнул Рустам Минниханов. Также по поручению Президента Татарстана сегодня будет организовано внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям РТ, в ходе которого планируется определить меры по недопущению впредь подобных происшествий, сообщает пресс-служба Президента РТ. Такое поручение последовало после сегодняшнего обрушения котельной на улице Портовой в Вахитовском районе Казани. ЧП обошлось без жертв, но из-за аварии без тепла остались 12 домов и один детский сад. Ремонтные работы продолжаются и по сообщению Мэрии Казани тепло в зданиях появится сегодня после обеда. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ
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