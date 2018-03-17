Стали известны причины утечки воды на Георгиевском съезде (ФОТО)

Специалисты нижегородских коммунальных служб провели ревизию подземных коммуникаций около гостиницы «Александровский сад» на Георгиевском съезде и выявили причину утечки воды. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Напомним, 12 марта из-под подпорной стенки склона возле гостиничного комплекса начала сочиться вода, которая замерзала на дороге, создавая возможность возникновения аварийных ситуаций. Для определения причин случившегося была создана рабочая группа. В настоящее время вода течь перестала, автомобилисты беспрепятственно проезжают по данному участку.

Как пояснил исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев, утечка произошла из-за совокупности нескольких факторов. По его словам, стена подтекает регулярно, особенно весной и осенью.

«В первую очередь к утечке привела талая вода и повышенный уровень грунтовых вод. Во-вторых, я не исключаю аварийной ситуации «Александровского сада». Сейчас вода не течет, тем не менее, мы будем держать ситуацию на контроле», — сказал Мочкаев.

Он также сообщил, что в тот же день, когда произошла утечка, подрядная организация зачистила проблемный участок дороги. После этого наледь больше не появлялась. В ночь на 13 марта работники «Александровского сада» произвели откачку воды в одном из колодцев на территории, прилегающей к гостиничному комплексу.

Напомним, на набережной Федоровского возник «водопад» из-за повреждения трубопровода.

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода