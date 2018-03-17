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Россия в 2018-м поднялась на 4 место в мире по уровню финансовой грамотности населения
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Россия в 2018-м поднялась на 4 место в мире по уровню финансовой грамотности населения 

Вести Калининград 19 часов назад
Фото: Вести Калининград
В этот успех внесли свой вклад жители Калининградской области. В регионе шесть лет выделяются средства на обучение людей любого возраста основам финансового благополучия. С этого года образовательным учреждениям, соискателям грантов, будут предъявлены новые требования.
На этой конференции учат тех, кто должен обучать. Постигать азы финансовой грамотности теперь можно не только в школах и библиотеках, но и в детских домах творчества. Одних конкурсов и рисунков для получения средств недостаточно. Соискателям нужно представить программу, в которую входят интерактивные игры и квесты.
Алена Бушмина, координатор проекта по финансовой грамотности в Калининградской области:
— Те, кто заявится на конкурс, они предоставят свою программу обучения финансовой грамотности. Заявки рассматриваются по разным критериям и количество участников, и качество идеи, и в дальнейшем заявитель получает финансирование.
За время реализации программы по финансовой грамотности региональным Министерством финансов было выдано 116 грантов. Руководство начальной школы-детского сада № 72 Калининграда делятся своим опытом с новыми участниками. Помимо математики ученикам рассказывают, как правильно распоряжаться доходами, как распознать признаки финансовых пирамид, брать кредиты, создавать накопления и разумно вкладывать деньги. А также стараются внедрять новые методы обучения, которые интересны взрослым и детям.
Татьяна Дацун, заместитель директора начальной школы-детского сада №72 г. Калининграда:
— Наши детки в режиме онлайн они общаются в вопросе финансовой грамотности с другими людьми, которые находятся в других странах, это очень интересно, посмотреть их опыт финансовой грамотности и показать свой. Темы по финансовой грамотности придумывают сами родители.
Победителей определит конкурсная комиссия, в которую входит министр финансов Виктор Порембский, представители Банка России, налоговой инспекции и пенсионного фонда, Роспотребнадзора.
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