Кыргызстанцев переселяют в палаточные городки из-за угрозы оползней

Сотни семей в Ошской области Кыргызстана переселяют в палаточные городки. Дождливая погода может спровоцировать там сход оползней. Люди берут с собой деньги, вещи, документы, передает корреспондент «МИР 24» Гульбар Кенжеева.

Служба мониторинга МЧС предупредила: дожди могут спровоцировать сход оползня. Люди должны покинуть свои дома.

«В Ошской области на сегодня палаточные лагеря развернуты в трех районах, где возможен сход оползней и селей. В общей сложности установлено 30 палаток. Мы оповестили руководителей местной власти. Они должны заниматься отселением людей», — говорит начальник отдела ГО управления МЧС по Ошской области Асан Сулайманов.

Опасными для проживания признаны десятки сел Ошской области. В некоторых люди получили предписания на переезд еще десять лет назад. Однако покидать дома они не хотят. У каждого свои причины.

«На новом месте мне выделили под строительство участок в восемь соток. А где я буду содержать свой скот? Ведь это основной семейный доход. Здесь у нас земли много. Есть, где корма заготовить, опять же летние пастбища здесь», — говорит житель села Ничке сай Матмуса Аскаров.

Власти с такими семьями судятся. Боятся повторения прошлой весны: тогда оползень накрыл около 30 человек. Все погибли.

«В настоящее время в суды направлены иски в отношении 50 семей, которые продолжают проживать в зоне риска. Как только суд вынесет решение, начнем отселение уже с судебными приставами», — говорит полпред правительства республики по Ошской области Таалайбек Сарыбашов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время возможен сход лавин и селей в трех районах.

По последним данным, в Ошской области в опасных зонах, где могут сойти оползни и сели, проживают около трех тысяч семей.

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