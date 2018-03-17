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В Красноярском крае всплывают новые подробности «ачинской драки»
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В Красноярском крае всплывают новые подробности «ачинской драки» 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
История с побоями, которые получил глава Ачинского района Евгений Розанчугов от депутата местного совета Романа Муковозова, развивается. Розанчугов действительно подал заявление в полицию, после чего уехал с работы в больницу, где снимал полученные побои в течение 5 часов! Рассказывать подробности избиения он отказывается, ссылаясь на следствие. В депутатской среде, между тем, передают друг другу, что Муковозов главу района, действительно, бил, но удар наносил газетой. В свою очередь Муковозов выражает готовность рассказать свою версию произошедшего, но после главы. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что после обеда в администрации должен был разбираться вопрос о прекращении полномочий главы, чего потребовала группа избирателей района. Увы, Розачугов был в это время, по собственному выражению «в больничке». Вот такие своевременные побои.
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