В Красноярском крае всплывают новые подробности «ачинской драки»

История с побоями, которые получил глава Ачинского района Евгений Розанчугов от депутата местного совета Романа Муковозова, развивается. Розанчугов действительно подал заявление в полицию, после чего уехал с работы в больницу, где снимал полученные побои в течение 5 часов! Рассказывать подробности избиения он отказывается, ссылаясь на следствие. В депутатской среде, между тем, передают друг другу, что Муковозов главу района, действительно, бил, но удар наносил газетой. В свою очередь Муковозов выражает готовность рассказать свою версию произошедшего, но после главы. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что после обеда в администрации должен был разбираться вопрос о прекращении полномочий главы, чего потребовала группа избирателей района. Увы, Розачугов был в это время, по собственному выражению «в больничке». Вот такие своевременные побои.