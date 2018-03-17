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Рок на заводе
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Рок на заводе 

Рамблер 3 часа назад
Искрометный концерт, или рок жил, жив и будет жить, особенно — на заводе.
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