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Ноябряне выразили свою гражданскую позицию автопробегом
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Ноябряне выразили свою гражданскую позицию автопробегом 

Красный Север 3 часа назад
Фото: Красный Север
В Ноябрьске 16 марта прошел патриотический автопробег. Вечером около сотни автолюбителей, вооружившись триколорами и символами своих клубов, колонной выехали на улицы города.
— Мы любим нашу страну, хотим, чтобы ее будущее было светлым и процветающим. Это мы и хотим выразить, — говорит участник пробега Кирилл Даутов.
Метель и вечерний морозец не позволили вылететь квадрокоптеру. А вот местная «безлошадная» молодежь подтянулась к месту событий, чтобы посмотреть на предвыборный переполох. Пока водители из своих авто выстраивали квадрат с галочкой внутри, ребята согревались зажигательными танцами. Многие из них впервые пойдут голосовать.
— Я как-то сразу почувствовала, что значит быть взрослой, это новое для меня ощущение. Страна доверяет мне, мой голос важен, — отметила одна из юных жительниц города.
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