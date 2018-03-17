Ноябряне выразили свою гражданскую позицию автопробегом

В Ноябрьске 16 марта прошел патриотический автопробег. Вечером около сотни автолюбителей, вооружившись триколорами и символами своих клубов, колонной выехали на улицы города.

— Мы любим нашу страну, хотим, чтобы ее будущее было светлым и процветающим. Это мы и хотим выразить, — говорит участник пробега Кирилл Даутов.

Метель и вечерний морозец не позволили вылететь квадрокоптеру. А вот местная «безлошадная» молодежь подтянулась к месту событий, чтобы посмотреть на предвыборный переполох. Пока водители из своих авто выстраивали квадрат с галочкой внутри, ребята согревались зажигательными танцами. Многие из них впервые пойдут голосовать.

— Я как-то сразу почувствовала, что значит быть взрослой, это новое для меня ощущение. Страна доверяет мне, мой голос важен, — отметила одна из юных жительниц города.