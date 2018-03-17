Зейн Малик обнажил торс и показал, каких кубиков пресса лишилась Джиджи Хадид 

На днях стало известно, что Зейн Малик и Джиджи Хадид приняли решение расстаться после 2,5 лет романа. Причиной разрыва называются сложные графики обоих. Инсайдеры сообщали, что экс-возлюбленные расстались на доброй ноте, но сразу после разрыва Зейн отписался от Джиджи и ее мамы в Instagram, а также стер часть совместных фотографий. Теперь в Instagram артиста появляются другие фото. На них Зейн запечатлен с преимущественно обнаженным торсом, на котором четко видны все кубики пресса. Причем за последние пару дней Малик выложил уже пять подобных кадров. Что это? Таким образом Зейн хочет показать, чего лишилась Джиджи? Или же он ищет новую подружку, как думаешь? А тебе нравится фигура Зейна? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Press