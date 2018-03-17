«За кого голосовать будешь?» Тактично ли интересоваться чужим выбором?

«За кого ты будешь голосовать?» — такой вопрос многие наверняка слышали от своих друзей, коллег или родственников. Но насколько корректно интересоваться чужим выбором? Об этом Business FM решила спросить у известных людей.

Тележурналист Владимир Познер в таком вопросе не видит ничего неэтичного:

Владимир Познер советский и российский тележурналист, телеведущий «Это вполне обсуждается — и во Франции , и в Америке, да и в Великобритании и Германии и так далее. Просто я считаю, что журналист на эти вопросы не должен отвечать, особенно если у него есть широкая аудитория и к нему прислушиваются, потому что тогда он таким образом влияет на общественное мнение и решение людей. Это, я считаю, неправильно, поэтому я никогда не говорю, за кого я голосовал или буду голосовать. А вот если на программу приходит модельер, почему бы его не спросить, за кого он голосует? В этом нет ничего невежливого и неэтичного, вполне».

Александр Шохин президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Я даже у супруги не спрашиваю, за кого она будет голосовать. Я ни у своих сотрудников, ни у членов семьи не спрашиваю. Я считаю, что тайное голосование — это не только возможность зайти в кабинку и поставить галочку за своего кандидата, но и не приставать к другим с такого рода вопросом».

Виктор Линник президент АПХ «Мираторг» «Я, например, никого не спрашиваю. Мне кажется, это дело каждого, он сам делает выбор».

Олег Сысуев первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка «За последнее время в нашем кругу — поверьте мне, что мое окружение высокоинтеллектуальное, современное, продвинутое и так далее, — мы вообще не обсуждаем выборы с точки зрения шансов кандидатов. Даже нет повода спрашивать, а за кого ты будешь голосовать. Это очень странно, но я сейчас задумался, и это действительно так».