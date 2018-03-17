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В день выборов проезд в общественном транспорте Казани сделают бесплатным
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В день выборов проезд в общественном транспорте Казани сделают бесплатным 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
18 марта 2018 года каждый гражданин, проголосовавший на избирательном участке, получит браслет «Я проголосовал», который позволит воспользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта бесплатно. Фото: Город Казань KZN.RUДля удобства избирателей, проживающих в жилых массивах, отдаленных от помещений для голосований, в день выборов предусмотрены бесплатные автобусы для проезда на избирательные участки. В этом году их количество увеличено до 56 единиц. Автобусы со специальными аншлагами будут курсировать по жилым массивам до избирательных пунктов. Первые рейсы начнутся в 7.15. Городской транспорт будет работать по графику рабочего дня. Маршруты, проходящие через стадион «Казань Арена», будут обслуживать население до 24.00, сообщает Мэрия Казани.
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