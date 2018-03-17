Во имя демократии и денег: как США вмешиваются в жизнь зарубежных государств

Миллионы жертв и сотни тысяч убитых. Таковы результаты вмешательства США в демократические процессы десятков государств в новейшей истории.

Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт неоднократно заявляла, что вмешательство Америки всегда было оправдано, покуда национальные интересы США в регионе соблюдались, а все финансовые активы были защищены.

Кровавая поддержка

Сотрудничество никарагуанского политического деятеля Анастасио Сомоса Гарсиа с американскими спецслужбами и правительством оставило наиболее тяжкие последствия для целого региона мира. Никарагуанский диктатор Сомоса, пришедший к власти благодаря умению слушать тех, кто дает указания, с самого начала своей «карьеры» был наемником — выступал против кого скажут, когда скажут, но делал этот не бескорыстно.

В 1936 году после опыта сотрудничества с американскими специалистами-разведчиками Сомоса приходит к власти в результате самоорганизованных и самопровозглашеных в Никарагуа выборов, после которых практически сразу приступает к физическому уничтожению неугодных.

При этом хорошо знакомый американским разведывательным службам диктатор активно симпатизировал людям, которых весь «цивилизованный» западный мир позднее стал ненавидеть — Сомоса активно переписывался с Гитлером и Муссолини, чем вызывал недоумение американских коллег.

Террор, учиненный Сомосой, американцев не волновал — интересы страны в Никарагуа строго соблюдались, а сам диктатор никогда не забывал, благодаря каким силам он остается у власти. После 20 лет правления на Сомосу, во время одного из пышных приемов, было совершено успешное покушение — три пули, выпущенные из пистолета одним из заговорщиков, достигли своей цели.

Примечательно, что после смертельного ранения — эвакуацией диктатора занимались американские военные, и оперировать своего подопечного на территории страны не стали — с тремя пулями в груди Сомоса был доставлен в военный госпиталь недалеко от Панамского канала, где на протяжении 8 дней лучшие хирурги Америки бились за спасение его жизни.

Политика двойных стандартов США, допускающая приход к власти «правильных людей», привела к тому, что жертвами террора, проводимого военизированными формированиями Никарагуа, по разным оценкам, стали не менее 200 тысяч человек.

Кровь вместо нефти

Стремление распространить собственное влияние в ключевых регионах мира привело США к разработке метода «ручной смены режима», при котором неугодные правительства сносились как памятники, мешающие застройке жилых кварталов.

Одним из самых наглядных в этом отношении примеров остается свержение правительства Мохаммеда Моссадыка — одного из самых либеральных и светских премьер-министров Ирана , пришедшего к власти в результате демократических, открытых выборов.

Однако принципы американской демократии отошли на второй план, когда перед английскими и американскими нефтяными компаниями «замаячила» угроза национализации большей части иранской нефти, на добыче и продаже которой зарабатывались большие деньги.

В рамках начальной стадии операции «Аякс», главной целью которой стало свержение Моссадыка и смена режима на «правильный», на деньги ЦРУ и при непосредственном контроле специалистов из Лэнгли стартовала масштабная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета легитимного премьер-министра. Моссадыка обвиняли в коррупции, хотя именно ему принадлежит идея «обложить» большими налогами все нефтедобывающие зарубежные компании. Еще через две недели после начала информационных «вбросов» специалисты из ЦРУ организовали платные протестные выступления, которые позднее переросли в беспорядки.

«Упор мастера разведки из США делали на крайне разношерстную публику — от местных активистов, выступающих против любых правил и законов, до откровенных бандитов, способных на кровавые и ничем не обоснованные убийства», — отметил в интервью сайта телеканала «Звезда» историк Борис Новиков

После того как Моссадык был арестован и отстранен от власти, его место занял шах Реза Пехлеви, взявший курс на резкое сближение с Западом и полное подчинение интересам крупных американских компаний.

Пехлеви смущал США и Великобританию гораздо меньше демократически избранного Моссадыка, поскольку о самостоятельном поведении и политике иранского шаха не шло и речи.

Бывшие партнеры

Среди тех, кто стремительно превратился из друга во врага американской нации, оказался один из греческих политических лидеров Андреас Папандреу . Получивший степень доктора экономики в Гарварде и гражданство США, Папандреу в 1959 году вернулся на родину и занялся политической карьерой.

Уже через пять лет, отказавшись от американского гражданства и победив на выборах, Папандреу занял пост министра и провозгласил курс на нейтралитет по ключевым спорным вопросам мировой политики.

Новый государственный министр был воплощением того, что на Западе всегда считали «демократически избранным лидером» — Папандреу стремился сократить число государственных служащих с антидемократическими взглядами и открытым конфронтациям предпочитал поиск компромиссов.

В 1965 году Папандреу был уволен с занимаемой должности, а двумя годами позднее в ходе переворота по тем же причинам попал в тюрьму.

После стабилизации политической и экономической обстановки в Греции Папандреу снова стал принимать активное участие в выборах и оставался на ключевых постах страны вплоть до конца 80-х годов, а после окончания политической карьеры подробно описывал работу американских разведывательных служб и военных советников на территории страны.

Папандреу часто сравнивают с другим большим другом Соединенных Штатов, быстро впавшим в немилость. Занимавший ключевые посты в Панаме Мануэль Норьега долгое время считался ближайшим союзником США — разведывательные службы и первые лица Америки не обращали на методы управления Норьеги внимания, а пытки и казни без суда и следствия считались «нормальными» до тех пор, пока режим в отдельной взятой стране сохранял приверженность американскому курсу.

«Правда, сам Норьега быстро вышел из-под контроля, и после серии неприятных для администрации Белого Дома решений превратился в диктатора и пособника крупнейшего наркодельца новейшей истории — Пабло Эскобара», — отметил историк Сергей Григоревич.

Цивилизованный мир больше не мог закрывать глаза на зверства, учиненные Норьегой в Панаме, и 20 декабря 1989 года под предлогом «восстановления демократии» в стране высадился американский десант, численностью в 26 тысяч человек.

Рычаг воздействия

Гватемала, Индонезия, Ливан, Ливия, Конго, Ирак, Под прикрытием защиты демократических ценностей, американских граждан, либо объясняя свои действия любыми другими причинами, США способствовали прямой или косвенной смене режимов практически по всему миру — Перу Вьетнам , Греция, Бразилия — список можно продолжать бесконечно.

На протяжении десятилетий принципиальных изменений в схеме применения «мягкой силы» не произошло — информационные провокации, организация и материальная поддержка протестных выступлений, а также снабжение радикальных сил оружием и боеприпасами для последующего воздействия на неугодный режим.

При этом сокращения зоны стратегических интересов не наблюдается, а вмешательства США в политические и экономические процессы в разных странах мира стали приобретать различные формы с разной степенью вовлеченности.

Известно и точное число «серых» операций — задолго до глубокого освоения социальной инженерии и Интернета Соединенные Штаты, согласно диссертации профессора Университета Карнеги-Меллона, вмешивались в выборы по всему миру не менее 117 раз.

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