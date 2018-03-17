Удмуртстат: жители республики сдают в год около 90 кг металлолома

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртстате подсчитали, какой объем металлического лома сдает в среднем каждый житель региона. По итогам 2017 года эта цифра составила почти 90 килограммов.

В ведомстве подчеркнули, что такое количество востребованного промышленностью ценного сырья приходится именно на население. То, что сдают организации, учитывается отдельно.

По отчетам пунктов приема, имеющих лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома, более двух третей цветных металлов приобретается у физических лиц. В 2017 году жители республики сдали цветмета 5,3 тыс. тонн, или по 3,5 кг на душу населения.

Кроме того, последние 3 года у населения закупается пятая часть отходов и лома черных металлов. В 2017 году эта цифра составила 129,4 тыс. тонн, или 85,5 килограмма на каждого жителя республики.

Таким образом, в год каждый житель Удмуртии сдает в среднем без малого 90 кг металлолома.