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Удмуртстат: жители республики сдают в год около 90 кг металлолома
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Удмуртстат: жители республики сдают в год около 90 кг металлолома 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртстате подсчитали, какой объем металлического лома сдает в среднем каждый житель региона. По итогам 2017 года эта цифра составила почти 90 килограммов.
В ведомстве подчеркнули, что такое количество востребованного промышленностью ценного сырья приходится именно на население. То, что сдают организации, учитывается отдельно.
По отчетам пунктов приема, имеющих лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома, более двух третей цветных металлов приобретается у физических лиц. В 2017 году жители республики сдали цветмета 5,3 тыс. тонн, или по 3,5 кг на душу населения.
Кроме того, последние 3 года у населения закупается пятая часть отходов и лома черных металлов. В 2017 году эта цифра составила 129,4 тыс. тонн, или 85,5 килограмма на каждого жителя республики.
Таким образом, в год каждый житель Удмуртии сдает в среднем без малого 90 кг металлолома.
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