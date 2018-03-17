Агентство инвестиционного развития Псковской области отчиталось о работе за 2017 год по трём основным показателям эффективности: объём привлечённых инвестиций в основной капитал на душу населения составил 23,8 тысячи рублей при нормативе в 40 тысяч. Количество инвестиционных соглашений превысило норматив на 2017 год (10) и составило 14 соглашений о намерениях. Кроме того, было создано 273 рабочих места в рамках инвестиционных проектов, которые находятся на сопровождении агентства инвестиционного развития, в плане на год было создать 270 мест. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».