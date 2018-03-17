Бургерная Black Star Burger начала поиск сотрудников в Воронеже 

Открылись вакансии и для магазина Black Star Wear. Бургерная Black Star Burger и магазин одежды Black Star Wear начали поиск сотрудников в Воронеже. Такие баннеры появились на фасадах ЦУМа на проспекте Революции. Бургерная откроется в конце апреля, уточнили по указанному на баннере телефону. Соискатель может претендовать на зарплату около 20 тыс. рублей за 15 смен — график работы 2/2. Магазин одежды откроется чуть позже — в мае. Продавцы могут рассчитывать на зарплату от 20 до 30 тыс. рублей — график работы 4/2.
О том, что бургерная Black Star Burger откроется в воронежском ЦУМе на проспекте Революции, точно стало известно в начале марта. По словам Виктора Гора — гендиректор компании Gagarin group, которая управляет сетью бургерных, сейчас в ЦУМе ведутся «активные подготовительные работы» к открытию двух точек — рядом с бургерной появится магазин одежды Black Star Wear. Ресторан Black Star Burger бизнесмен Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. Изначально бургерную планировалось открыть в Воронеже в январе 2018 года, сообщал гендиректор Black Star Павел Курьянов. В конце февраля один из совладельцев Black Star Burger Юрий Левитас отметил, что открытие бургерной перенесли на весну 2018 года. Black Star Wear –street-wear бренд, основанный в рамках музыкального лейбла Black Star. Кроме основных коллекций, в продаже есть капсульные коллекции артистов лейбла Black Star: Тимати, Мот, L'One, Kristina Si и других. Екатерина Трещикова Фото — Дарья Крымова