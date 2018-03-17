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Казанские дайверы отправились под лед на 6 часов
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Казанские дайверы отправились под лед на 6 часов 

Казанский репортер 4 часа назад
Казанские дайверы из Подводного научно-исследовательского отряд Русского географического общества имени Алексея Леонова отправились сегодня в длительное подледное погружения. Под лед отправились три аквалангиста Игорь Артемьев, Руслан Гильманов и Денис Решетов. Они планируют провести под водой 6 часов. Погружение проходит на озере Изумрудном в Казани. Сами исследователи называют его тренировочным, в рамках подготовки к арктической экспедиции, однако по сути никто в мире не совершал столь длительных подледных погружений. Для примера, время самого глубокого погружения под лед Белого моря, которое дайверы совершили в марте 2016 года, понадобилось 80 минут. Тогда аквалангисты достигли глубины в 102 метра. Всего же на счету отряда пять мировых рекордов глубоководных погружений (в Арктике, Антарктиде, на Полюсе холода), однако максимальное время работы под водой составляло не более двух часов. — Мы поставили перед собой задачу разработать способ подлёдной работы при арктических условиях. Это длительное пребывание под водой в автономном режиме, практически нулевая видимость и серьезная психологическая нагрузка на аквалангиста. Уже в ближайшее время мы начинаем тестировать теоретические наработки, чтобы приблизиться к рубежу в шесть часов подо льдом. Надеемся, данная работа станет бесценным опытом для аквалангистов всего мира, — рассказал руководитель подводного отряда Дмитрий Шиллер. Подлёдные погружения технически наиболее сложные и опасные. В современной практике отсутствует методика жизнеобеспечения аквалангиста в условиях длительного нахождения при низкой температуре и видимости. Членам отряда предстоит собственными силами разработать безопасную технологию и внедрить ее в экспедиционную практику.
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