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ЕК объявила о гуманитарной помощи для Латинской Америки и Кариб
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ЕК объявила о гуманитарной помощи для Латинской Америки и Кариб 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Еврокомиссия объявила о предоставлении 31 миллиона евро гуманитарной помощи и поддержки в подготовке к возможным будущим природным катаклизмам для Латинской Америки и Кариб, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"В ходе официального визита в Колумбию, еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидис объявил сегодня о 31 миллионе евро для гуманитарной помощи и готовности к стихийным бедствиям для Латинской Америки и Кариб", — говорится в сообщении.
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