Лицом к потребителю. Путь товара до прилавка перестанет быть тайной

России можно будет проследить путь всех товаров от производителя или импортера до прилавка. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Созданием единой системы прослеживания товаров займется Совет национальной инфраструктуры качества, — сообщает « Российская газета ». По словам Дениса Мантурова, это первый шаг по формированию инфраструктуры качества в России, которая складывается из четырех базовых элементов — стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и аккредитации.

«Совместно с Минэкономразвития мы сейчас создаем единую систему, которая бы позволяла прослеживать весь путь товара от производства до прилавка, — уточнил Мантуров. — Потребители должны покупать качественные и безопасные для здоровья товары, а производители работать в условиях честной конкуренции».

Для этого заработает система маркировки товаров, которая до 2024 года охватит все основные группы промышленной продукции, начиная от одежды и обуви и заканчивая продуктами питания.

«Сейчас нередко недобросовестные производители и продавцы подменяют продукты — например, более дорогую треску заменяют минтаем, а люди платят как за дорогую рыбу», — констатировал Денис Мантуров.

Последние несколько лет госкомиссия проводит работу по маркировке различных товаров для защиты от контрафакта и контрабанды. В тестовом режиме маркируют медицинские товары и табачную продукцию, в постоянном режиме — шубы, в дальнейшем запустят маркировку обуви. Как отметил Денис Мантуров, проводящийся сейчас эксперимент по маркировке лекарств уже помог пресечь ряд преступлений по распространению недоброкачественных препаратов. В маркировку лекарств включились более 150 производителей и 1600 российских и зарубежных поставщиков. Обязательной маркировка лекарственных препаратов станет после установки на каждом фармпредприятии специальных сканеров. Министр подчеркнул, что правительство будет следить за тем, чтобы внедрение идентификационных знаков не сказывалось на увеличении конечной стоимости товаров.