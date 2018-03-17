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Под лед Финского залива провалились двое петербуржцев на снегоходе
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Под лед Финского залива провалились двое петербуржцев на снегоходе 

Интересант 4 часа назад
В районе маяка Толбухин на льду Финского залива сегодня утром двое петербуржцев, передвигавшихся на снегоходе, провалились в промоину. На специальном судне «Хивус» (на воздушной подушке, может передвигаться и по льду, и по воде) их доставили на берег, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Медицинская помощь «исследователям» тонкого льда не понадобилась.
Спасатели напоминают, что с 15 марта вступил в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Петербурга. Нарушители будут привлекаться к ответственности. В частности, выезд на лед транспортных средств грозит штрафом от 1500 до 2500 рублей.
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