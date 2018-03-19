Ростовчанин получил травму на опасном аттракционе в аквапарке Н2О

Известно, что под мужчиной при спуске с опасного аттракциона лопнула надувная «плюшка» для катания. По словам жены пострадавшего, персонал даже не посчитал нужным оказать помощь посетителю, пока его семья не вызвала бригаду скорой помощи, сообщает «Деловое сообщество».

При этом комментаторы данной новости разделились на два лагеря. Одни посчитали что не стоило и обращаться к неквалифицированному персоналу, другие же рекомендовали затеять скандал. Однако жители Ростова все же сошлись в одном — рассчитывать можно в любой ситуации только на себя.