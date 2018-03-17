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Как работает кабельное телевидение?
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Как работает кабельное телевидение? 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
Многие люди используют кабельное телевидение, но понятия не имеют, как оно работает. Мы решили исправить ситуацию и рассказать про эту замечательную технологию. Телевизионные программы идут через так называемый коаксиальный кабель. Этот кабель подключает телевизор к головной станции сетевого оператора.
Как правило, оператор кабельной сети предлагает дополнительные услуги — таким образом коаксиальную сеть можно использовать для интернета или телефонии.
Через кабель передаются частоты от 80 до 1000 Мгц. Эти частоты делятся на так называемые каналы шириной 8 МГц. Сетевой оператор решает, что делать с каждым каналом. Их можно использоваться как для доступа в интернет, так и для телевизионных программ. Очень важно, чтобы максимальная пропускная способность канала не превышала 54 Мбит/с — это правило применяется как для интернет-доступа, так и для программ цифрового телевидения.
На одном канале можно разместить либо один аналоговый, либо несколько цифровых программ. Тогда эти телевизионные каналы транслируются в цифровом виде.
Оператор кабельной сети получает телевизионные программы через спутник, а затем отправляет их через свою коаксиальную сеть. При сканировании телевизор проверяет все частоты и сохраняет каналы, чтобы «запомнить», на каких частотах вещают телевизионные станции. Читайте также: Как подключить колонки к телевизору?
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