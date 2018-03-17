На месте гостевого дома «Уют» в Светлогорске появится новая гостиница

Её решено построить на пересечении улиц Ленина и Гагарина. Об этом стало известно во время первого заседания областного архитектурно-градостроительного совета.

Проектировщики сделали акцент на том, что при строительстве на участке не будет затронуто ни одно дерево. Однако проект гостиницы члены совета отправили на доработку.

«Возникли сомнения, что под видом 4-этажного здания будет возведён 5-этажный объект, — пояснил главный архитектор региона Евгений Костромин. Совету была представлена неполная информация.