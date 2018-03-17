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На Петровском стадионе искали бомбу после звонка пьяной девушки
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На Петровском стадионе искали бомбу после звонка пьяной девушки 

АиФ Санкт-Петербург 20 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники правоохранительных органов искали взрывчатку на Петровском стадионе после раннего звонка петербурженки, сообщает Фонтанка.Ру.
Около 8 утра 16 марта на телефон «112» поступил звонок. Девушка на другом конце провода предсказала, что «что-то будет» на стадионе «Петровский» и, возможно, это «что-то» — взрыв.
Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели территорию, но ничего опасного не нашли. Однако они установили номер, с которого звонила хулиганка и пришли к ней в гости. Стражи порядка застали ее в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить мотивы своего поступка она не смогла. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.
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